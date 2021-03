Arezzo, le notizie di oggi 12 Marzo

La provincia di Arezzo in zona rossa

Lo ha annunciato il presidente della Regione Toscana su Facebook .

Domani firmerà l’ordinanza e lunedi scatterà il provvedimento, che rimarrà attivo per una settimana.

Anziana perde 800 mila euro e poi anche il processo

La vicenda è raccontata dal Corriere di Arezzo:

oltre al patrimonio per la donna è andata persa anche l’azione legale contro i due ex stretti collaboratori, padre e figlio, di 83 e 55 anni, accusati di appropriazione indebita per 800 mila euro.Continua a leggere



“Non luogo a procedere”: è finita così la vicenda giudiziaria.

I due aiutanti di Adriana B., facoltosa signora si approfittarono di lei, perchè divenuti punti di riferimento e di fiducia, in quanto tuttofare, erano andati a vivere con lei e avrebbero dirottato sui propri conti buona parte dei soldi della 94enne.

Quattrocentomila euro per uno, avrebbero avuto accesso tramite procura, in virtù delle competenze dell’uomo, ex impiegato di un istituto di credito.

LE NOTIZIE “fuori dal mondo”

EasyJet paga risarcimento a una donna costretta a cambiare posto

Come riporta il Guardian, la passeggera a cui spetterà l’indennizzo è una donna dalla doppia cittadinanza, britannica e israeliana, che vive a Tel Aviv.

Melanie Wolfson, dopo aver denunciato quanto accaduto alla fine del 2019, aveva avviato una causa contro EasyJet.

Un uomo ultraortodosso e suo figlio, che erano seduti nella sua fila quando è arrivata, le hanno chiesto di cambiare posto con un uomo poche file più avanti, avevano motivato la a richiesta con le proprie credenze religiose.Continua a leggere

Lo stesso episodio si era poi ripetuto pochi mesi dopo, sempre su un volo EasyJet da Tel Aviv a Londra.

Anche in quel caso, un ebreo ultra-ortodosso le aveva chiesto di spostarsi, per poi insultarla e umiliarla al primo rifiuto. Alla fine, per il timore di decollare in ritardo, Melanie Wolfson aveva deciso di cambiare posto ma anche in quel caso aveva protestato con gli assistenti di volo, senza tuttavia ricevere il minimo appoggio.

Da qui ne è nata una battaglia legale con EasyJet, dal momento che per Melanie la compagnia aerea aveva violato la legge israeliana, che punisce la discriminazione dei clienti su base razziale, nazionale, religiosa, di genere e di orientamento sessuale.

Alla fine, EasyJet rimborserà a Melanie Wolfson 66.438 shekel, poco meno di 18mila euro.

Un pensionato di 72 anni è l’uomo più tatuato della Germania

Wolfgang Kirsch, che si fa chiamare Magneto, ha dovuto aspettare fino alla caduta del muro di Berlino per ottenere 86 tatuaggi in 20anni, ex impiegato delle poste ha detto che era “impensabile” farsi un tatuaggio nella DDR.

Il pensionato ha il 98% del suo corpo coperto da tatuaggi, solo le piante dei piedi non sono inchiostrate, la sua passione è iniziata solo dopo la caduta del muro di Berlino nel 1989.

Ha anche 17 impianti sotto la pelle, inclusi nella gola e nelle dita, alcuni metallici ed altri magnetici.Continua a leggere



Il pensionato si è coperto viso, braccia, busto, schiena e gambe ed è rimasto seduto sotto l’ago per un totale di 720 ore.

Per saperne di più:

Trovati in Cina i resti fossili di un dinosauro che covava le uova con embrioni conservati all’interno

ritrovato un oviraptorosauro, del gruppo di dinosauri teropodi simili a uccelli che prosperarono 130-66 milioni di anni fa, il dinosauro covava almeno 24 uova con embrioni quasi pronti per schiudersi.

Nella periferia della città cinese di Ganzhou, nella provincia di Jiangxi, un team internazionale di paleontologi ha scoperto i fossili ben conservati di circa 70 milioni di anni fa, appartenenti al dinosauro che giace su un nido, covando le uova contenenti degli embrioni fossili.

A renderlo noto, in una dichiarazione dalla piattaforma EurekAlert è il sito Science China Press.

L’Alta Corte della Malesia ha stabilito che i cristiani possono usare la parola “Allah” nelle pubblicazioni

La Corte Suprema della Malaysia ha stabilito che i cristiani possono usare la parola “Allah” per definire il proprio Dio nei testi e pubblicazioni di tipo educativo.

In Malaysia i due terzi della popolazione sono di fede musulmana, ma ci sono anche varie comunità cristiane che utilizzano la parola di origine araba “Allah” per definire il loro Dio in lingua malese.Continua a leggere