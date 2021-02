Tanti auguri Marsilia!

Auguri speciali a Marsilia Martinelli che domani 27 febbraio 2021 compie 100 anni!

E’ la prima di dieci fratelli, molti dei quali ultranovantenni e ancora in vita. E’ stata lei a crescerli e ad accudirli dopo la prematura morte della madre. Marsilia, vedova Sisi, è nata nel lontano 1921 a Capolona ma è residente a Castiglion Fibocchi.

Ha trasformato la sua grande passione in un lavoro, dedicando gran parte della sua vita ai fornelli e facendo la cuoca per oltre 60 anni nei ristoranti del Valdarno.

Inimitabile la sua crostata e le sue tagliatelle al ragù che hanno deliziato per anni i clienti dei ristoranti in cui ha lavorato.

A causa della pandemia la signora Marsilia non potrà festeggiare il traguardo centenario come avrebbe voluto, con tutta la sua numerosa famiglia riunita, ma i figli le hanno preparato comunque una bellissima torta e non le faranno certo mancare l’affetto che si merita.

Auguri Marsilia!