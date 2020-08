Giovani aretini senza cervello, e senza mascherina

By Il Burattino

Nonostante i controlli e proclami sulla sicurezza, test e mascherine obbligatorie dalle 18 alle 6, no assembramenti, discoteche chiuse, ieri sera alle 23, nei pressi del solito locale, tutti i giovani e giovanissimi gomito a gomito senza mascherina, bevendo allegramente e fregandosene di tutto.

Nei parchi dalle 23 in poi gruppi di giovani che mantengono la distanza, ma solo tra un gruppo e l’altro e non tra loro, senza indossare il “famigerato” dispositivo di protezione.

Se non pensano a se stessi che pensino almeno alla propria famiglia, nonni o genitori, poiché il rischio di infettarli a questo punto è alto.

La battaglia sarà dura, tra menfreghisti, negazionisti ed esagerati che infondono il terrore.

C’è ancora chi fa sport o si muove in moto o in auto da solo indossando la mascherina, chi ha paura ad uscire di casa tra mascherinisti e non mascherinisti è guerra aperta.

Tra i gruppi di teenagers c’è anche chi viene preso in giro perché la porta, segno che qualcosa nell’educazione di questa gente non funziona.

Gli antimascherinisti non guardano in faccia a nessuno, neppure alle forze dell’ordine.

Si sentono immortali, parlano di complottismi assortiti, schifano chi la porta ritenendoli “schiavi del sistema e dei governi”.

Se si ammalassero meriterebbero di non ricevere cure, di schiattare sul posto, ma una società civile ha il dovere di curare tutti, anche quelli che hanno i trucioli di segatura al posto del cervello.

Dispiace che proprio tanti giovani aretini, in un primo momento ligi alle regole, oggi abbiano rinnegato tutto in nome del divertimento sfrenato ed irresponsabile.