Arezzo, le notizie di oggi: 29 Agosto

Esce di casa per andare a fare volontariato e spaccia cocaina, arrestata

In carcere a Sollicciano il 74enne arrestato per spaccio lunedi’ scorso

Era da un po’di giorni che gli agenti della Squadra Mobile avevano osservato lo strano comportamento che ogni mattina effettuava una 38 enne di origini bulgare.

Era da un po'di giorni che gli agenti della Squadra Mobile avevano osservato lo strano comportamento che ogni mattina effettuava una 38 enne di origini bulgare.

La donna, infatti, con alle spalle numerosi precedenti, ogni giorno usciva di casa in bicicletta con la divisa da volontario e, durante il tragitto necessario a raggiungere la destinazione, effettuava delle anomale fermate incontrandosi con soggetti conosciuti come tossicodipendenti.



Sulla base di quanto accertato dai servizi di osservazione compiuti, gli agenti della Squadra Mobile giovedì mattina sorprendevano in flagranza la bulgara mentre cedeva una dose di cocaina ad un noto tossicodipendente aretino. Per lei è scattato subito l'arresto per spaccio di stupefacenti. Nella medesima giornata, inoltre, la Squadra Mobile ha eseguito il decreto di sospensione della misura alternativa alla pena della detenzione domiciliare, trasferendo G.F. di 74 anni presso il Carcere di Sollicciano.

Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze, è scaturito a seguito dei fatti di lunedì scorso, quando il 74enne venne sorpreso, al di fuori della propria abitazione, violando le prescrizioni della detenzione domiciliare, con 9 involucri di cocaina e altri 17 grammi della stesso stupefacente custodito nel garage della propria abitazione.

Skate Park a Sansepolcro chiuso per atti vandalici

L’amministrazione comunale di Sansepolcro si vede costretta, con grande rammarico, a chiudere lo skate park per i ripetuti e continui atti di vandalismo a partire da lunedì 31 agosto e fino a data da destinarsi.

La decisione, drastica ma inevitabile, è dovuta a comportamenti non più tollerabili.



Nonostante i numerosi appelli al rispetto del decoro e i controlli fatti, alcuni gruppi di ragazzi continuano a sporcare e devastare le attrezzature e a rovinare gli arredi. "Al momento quindi l'area chiude per motivi di sicurezza – spiega l'amministrazione comunale – Ci dispiace per tutti i giovani che frequentano con passione l'area, contribuendo anche alla sua pulizia e alla sua valorizzazione.

Per quanto riguarda i vandali, siamo in attesa del responso delle telecamere di sicurezza per individuare i responsabili. Intanto si continuano i controlli”. L’amministrazione comunale di Sansepolcro si rammarica che ci siano ragazzi senza il minimo rispetto dei beni comuni e senza educazione civica, che considerano il vandalismo come uno sfogo della loro fase adolescenziale. Nei confronti dei responsabili si procederà sia civilmente che penalmente.

