Arezzo, le notizie di oggi: 19 Agosto

Scritte su saracinesca di negozio etnico e di un portone a Saione

È Lucrezia Lombardo, che vive proprio in quel portone a segnalare su facebook le scritte razziste documentando con foto quanto accaduto in queste ore.

“SAIONE, VIA TRASIMENO 30D, il protone di casa mia:

stamani ci siamo svegliati con questa scritta e l’altra scritta -“merde via”- è stata fatta sulla saracinesca del negozio di ragazzi africani a fianco a noi.

Spero che i giornali scrivano di questo episodio e che sia l’occasione per far nascere un VERO DIBATTITO COSTRUTTIVO, capace d’individuare delle REALI SOLUZIONI inerentemente alle questioni Saione, sicurezza, legalità etc etc…”. Continua a leggere





Via Piave nel luglio del 2017 era stata integralmente tappezzata da centinaia di volantini razzisti con scritte offensive.

“Basta immigrati” è la scritta apparsa nell’ottobre del 2017 nel sottopasso di via Vittorio Veneto.

Il 20 dicembre del 2019 sempre in via Piave furono lanciati foglietti con frasi contro i “negri” da ignoti. Non è la prima volta che in zona si registrano episodi simili di insofferenza nel quartiere.Via Piave nel luglio del 2017 era stata integralmente tappezzata da centinaia di volantini razzisti con scritte offensive.“Basta immigrati” è la scritta apparsa nell’ottobre del 2017 nel sottopasso di via Vittorio Veneto.Il 20 dicembre del 2019 sempre in via Piave furono lanciati foglietti con frasi contro i “negri” da ignoti.

in aggiornamento