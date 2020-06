By Il Burattino

Non cessa di essere sotto osservazione dall’Ortica uno dei polmoni verdi della città, ovvero Villa Severi.

Lo scempio continua, con una manutenzione lenta, poco curata e superficiale, che aggrava non di poco la situazione.

Sopratutto vicino al laghetto, dove la plastica tagliata col decespugliatore, non viene raccolta e viene ingerita dalle tartarughe, che così rischiano di morire.

Plastica che resta sparpagliata a lungo nei vialetti, nelle zone verdi, un po’ ovunque, che viene rimossa tardi e male.

Invitiamo, come sempre facciamo, a velocizzare e a aumentare la frequenza delle pulizie, facendole in modo completo ed accurato, e non così distrattamente.