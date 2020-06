Arezzo, le notizie di oggi: 24 Giugno

Abbraccia un’anziana e la deruba, denunciata, giovane e bella ladra

Intorno alle 13:00 di ieri un’anziana signora si è presenta presso la sede del Comando Compagnia di Sansepolcro per denunciare di aver subito un furto con destrezza in una via centrale del comune biturgense. Continua a leggere

Racconta di una giovane donna di bell’aspetto che dopo averla avvicinata con fare amichevole e averle parlato per una manciata di secondi chiedendole un’indicazione stradale, l’ha abbracciata in segno di gratitudine per poi allontanarsi.

Qualche istante dopo l’anziana signora si accorge di non avere più al collo una collanina d’oro.

I Carabinieri del Nucleo Operativo, partendo dal racconto e dalla descrizione che gli viene fornita, individuano nelle parole della vittima un modus operandi sul quale hanno già lavorato in passato, un anno fa circa, quando arrestarono 3 donne per furto con destrezza e rapina e denunciarono i loro complici che le “accompagnavano” a delinquere, sgominando di fatto una banda di malviventi professioniste, provenienti dalla Romagna.

La vittima, dopo aver preso visione di alcune immagini, individua senza ombra di dubbio l’autrice del furto, consentendo ai Carabinieri di denunciarla.

Si tratta di una ventenne, nata in Romania, con diversi precedenti di polizia e senza fissa dimora.