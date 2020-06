Arezzo, le notizie di oggi: 18 Giugno

Virus: positiva un’anziana della Rsa di Montevarchi

Un’ospite della Rsa di Montevarchi è stata ricoverata al San Donato nel reparto malattie infettive.

Arrivata in ospedale per un trauma, è stata sottoposta al tampone ed è risultata positiva .

la donna si era già ammalata, poi dichiarata guarita il 26 maggio.Continua a leggere



Il dipartimento di prevenzione della Asl ha deciso di effettuare, a titolo precauzionale, una nuova serie di controlli sugli ospiti della Rsa di Montevarchi, dichiarati guariti.

Il direttore generale ha comunicato alla presidente della Asp e alla sindaca di Montevarchi di sospendere temporaneamente il ritiro del proprio personale che era stato programmato per il 22 giugno.

Rubano orologio da 5mila euro, fermati nel Lazio due ladri ventenni

Avevano rubato un orologio da 5mila euro ad un 75enne, sono stati individuati e fermati polizia locale a Cisterna (Latina)

Sono un ragazzo di 20 anni e di una ragazza di 19anni, cittadini romeni nati in Spagna non davano giustificazioni credibili sulla loro presenza in città e pertanto la pattuglia iniziava i necessari approfondimenti.Continua a leggere



Dalla consultazione delle banche dati emergeva che l’auto era stata utilizzata il giorno prima in provincia di Arezzo per compiere un furto ad un 75enne al quale una donna, molto somigliante a quella fermata, aveva sottratto con destrezza un orologio del valore di oltre 5.000 euro.

Ulteriori accertamenti permettevano di identificare la coppia come gli autori del furto. Dalla consultazione delle banche dati emergeva che l’auto era stata utilizzata il giorno prima in provincia di Arezzo per compiere un furto ad un 75enne al quale una donna, molto somigliante a quella fermata, aveva sottratto con destrezza un orologio del valore di oltre 5.000 euro.Ulteriori accertamenti permettevano di identificare la coppia come gli autori del furto. I due erano inoltre ricercati dai carabinieri della provincia di Ravenna per altri reati commessi anche in Emilia Romagna.

La specializzazione della coppia, soprattutto della donna, è quella di sottrarre con astuzia orologi, collane e bracciali di valore, distraendo la vittima con la richiesta di informazioni.

l’auto è risultata intestata ad una società in provincia di Bologna fallita già da qualche anno e le cui auto, per le quali sono state attivate le pratiche per la radiazione, risultano per lo più in uso a soggetti pregiudicati.

I carabinieri di Montevarchi: denunciano un senegalese ed un italiano

I Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno sono intervenuti nel centro storico montevarchino dopo l’ultimo arresto di martedì.

Ieri sera i militari, hanno deferito all’autorità giudiziaria aretina un giovane senegalese incensurato e senza fissa dimora, che dopo aver iniziato una lite con altri due soggetti, ha aggredito due vigili urbani intervenuti per riportare la calma, provocandogli, delle lievi lesioni. Continua a leggere

All’arrivo delle due pattuglie dei Carabinieri, il senegalese ha spintonato con violenza anche i militari intervenuti in aiuto della Polizia Municipale montevarchina.

Durante il trasporto in caserma inoltre, l’uomo ha anche danneggiato l’automobile dei militari dell’Arma mordendo i sedili posteriori e una guarnizione dello sportello posteriore.

Denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento. Sempre i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno deferito in stato di libertà un operaio italiano senza precedenti penali che, dopo aver abusato di sostanze alcoliche aveva dato in escandescenza, danneggiando alcuni arredi urbani e ed automobili parcheggiate nel centro di Terranuova Bracciolini, l’uomo è statodenunciato per danneggiamento e multato per ubriachezza molesta.

in aggiornamento