Arezzo, tutte le notizie di oggi: 20 Maggio

Incendio palazzina CALCIT e’ doloso: la Polizia ha scoperto l’autore

L’incendio sviluppatosi la sera del 16 aprile scorso presso la palazzina CALCIT nel complesso dell’Ospedale San Donato e che ha provocato ingenti danni alla struttura ed ai macchinari presenti è da ritenersi doloso.

Sono queste le conclusioni a cui sono arrivati gli investigatori della Squadra Mobile e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Arezzo.

Continua a leggere

I sopralluoghi tecnici sul posto hanno evidenziato che una delle finestre della palazzina presentava la serranda forzata e il vetro rotto, i cui frammenti però anziché essere proiettati all’esterno, come avviene quando la rottura è causata dal calore delle fiamme, sono stati rinvenuti all’interno dello stabile, facendo presumere che sia stata appositamente rotto per poi appiccare l’incendio.

Fondamentale è stata altresì l’analisi attenta, compiuta dagli agenti della Squadra Mobile, delle telecamere di video sorveglianza che hanno permesso di identificare D.A. di 38 anni con numerosi precedenti anche specifici, notato nell’atto di scendere le scale che conducono alla finestra forzata e fare ritorno poco dopo, proprio nei minuti antecedenti allo sviluppo del rogo.

Le immagini e le sequenza temporale accertata non lasciano dubbi pertanto sull’autore dell’azione criminale che già nel mese di marzo fu denunciato per aver incendiato una macchina nella zona del Pionta.

Il soggetto, senza fissa dimora e attualmente ristretto presso la Casa Circondariale di Arezzo per vecchie condanne divenute definitive, è stato pertanto deferito all’A.G. per incendio doloso.