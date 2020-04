I cioccolatini de l’Ortica: oggi i Gianduiotti

By Redazione

IN QUESTO TEMPO MALATO che vorrebbe vederci tutti tristi e depressi, l’Ortica prosegue con antidoti naturali, medicinali per l’anima e soprattutto a chilometro zero.

Dopo gli Avanzi di Balera, che rivedremo presto, oggi vi proponiamo un nuovo gruppo del nostro territorio che ha vinto la Scorrida di Quarata ed ora presentano ogni domenica i loro tiggi in chiave ironica.

I Gianduiotti, questo il nome del gruppo, sono come dei cioccolatini gradevoli, che come tutti i flavonoidi, hanno notevoli benefici sulla nostra salute, capaci di darci un momento di serena allegria.

In fondo l’ironia e la satira hanno sempre fatto parte del carattere degli aretini e non importa se, a volte, fa incavolare personaggi Vip, a cominciare dal sindaco.

L’Ortica, tra il serio ed il faceto, vuole proporsi come voce libera ed indipendente, che riesce afar sorridere, a fare informazione, e perché no, a far incazzare.

Buona visione