Genesis La prima mostra personale di Alessandra Romani

By Ufficio Stampa

La prima mostra personale di Alessandra Romani inaugura la nuova stagione espositiva a Corpo e Mente.

Venerdì 28 febbraio, alle ore 20, l’inaugurazione con uno spettacolo musicale di Andrea Ciri dedicato al cantautore Gianmaria Testa

Dal 28 febbraio al 24 aprile 2020 il centro benessere “Corpo e Mente” di via Tanucci 21, ad Arezzo, ospita “Genesis”, mostra di pittura di Alessandra Romani a cura di Marco Botti. L’evento espositivo è promosso dall’associazione culturale AltreMenti.

L’inaugurazione, a ingresso gratuito, si svolgerà venerdì 28 febbraio a partire dalle ore 20 in collaborazione con Agriturismo Badia Ficarolo di Enrica Romani, che proporrà un gustoso buffet.

Per l’occasione ci sarà un breve spettacolo dedicato a Gianmaria Testa, nel quarto anniversario dalla morte del raffinato cantautore italiano. Il musicista Andrea Ciri ne ripercorrerà la carriera attraverso racconti, note personali ed estratti di interviste, incastonati nelle sue più belle canzoni.

LA MOSTRA

Tornano gli eventi espositivi a “Corpo e Mente”, sviluppati da anni nella grande hall e nelle sale del centro benessere. La stagione 2020 sarà inaugurata da una pittrice aretina alla sua prima mostra personale: Alessandra Romani.

Nelle opere esposte, eseguite con acrilici su tela e tecniche miste, si nota l’amore dell’artista per l’astrazione di Gerhard Richter, la pittura gestuale di Jackson Pollock, i colori eterei di Karen Hale e la versatilità di Pamela Kogen.

Partendo da queste influenze la Romani va alla ricerca di un linguaggio personale in cui gli stati d’animo del momento determinano il processo creativo. L’idea di partenza raramente è rappresentata dal risultato finale, poiché l’opera si evolve in maniera imprevedibile ma puntualmente sorprendente.

“Genesis” è l’esordio di una pittrice che esprime le sue emozioni attraverso le tele e che ha le carte in regola per ritagliarsi uno spazio nel composito mondo dell’arte. “Corpo e Mente”, da anni attento alla valorizzazione dei talenti emergenti, non poteva lasciarsi scappare questa esclusiva.