Arezzo: tutte le notizie di oggi 13 Febbraio

Molesta una commerciante con telefonate hard, denunciato per stalking

Dallo scorso dicembre, una commerciante casentinese, è stata presa di mira con telefonate da un molestatore seriale tanto da costringerla a cambiare abitudini di vita, percorsi giornalieri e luoghi abitualmente frequentati.

L’uomo per sfogare le proprie pulsioni, ricercava su un noto sito di e-commerce, utilizzato anche per proposte lavorative, numeri di telefono e fotografie di aspiranti babysitter, cassiere e commesse.

Si proponeva come datore di lavoro, stabiliva un contatto telefonico che già dalla prima circostanza sfociava in turpiloqui e proposte sessuali.

Il numero di telefono fisso dell’ esercizio commerciale era stato pubblicato on line per la promozione di articoli commerciali.

I Carabinieri, sono risaliti ad un 40enne italiano, operaio, residente in Toscana, pluripregiudicato, è stato condannato più volte per molestie a carattere sessuale, attraverso il telefono.

L’uomo, negli ultimi mesi, aveva molestato un sostanzioso numero di donne residenti in Campania, Puglia, Lombardia, Lazio e Toscana.

Il 40enne è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Arezzo.

Campagna “Questo non è amore…” ad Arezzo il Camper della Polizia

L’ iniziativa è mirata a diffondere la campagna “Questo non è amore…”, con la finalità di intercettare situazioni di disagio o di maltrattamento verso cui orientare efficaci attività di sostegno, informazione e repressione.

I numerosi eventi realizzati dalle Questure per la “giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre 2019” hanno fatto registrare più di 17.430 contatti, di cui 3.930 minori, dai quali sono scaturiti oltre a numerose segnalazioni all’Autorità Giudiziaria, una pluralità di situazioni critiche sulle quali è stato possibile intervenire in chiave preventiva anche attraverso l’attivazione degli opportuni canali delle reti antiviolenza.

In questa ottica venerdì 14 febbraio 2020, in occasione della festa di “San Valentino”, il Camper della Polizia di Stato sarà di nuovo presente, dalle ore 08.00 alle ore 14.00, nei pressi di Piazza San Jacopo.

