Befana Campestre: grande spettacolo

Una Epifania soleggiata, ma fredda ha richiamato oltre 400 atleti a Policiano provenienti da tutta la Toscana in occasione della 3^ prova del Grand Prix di Cross , la 1^ prova del Promocross provinciale Giovanile e la 4 prova del Grand Prix Classico.

Come al solito ottima l’organizzazione curata dalla Polisportiva Policiano che anche in questa giornata di festa è riuscita a realizzare un grande evento di Cross apprezzato da tutta la Toscana.

Alle ore 14,15 circa 100 master hanno dato il via alle competizioni su di un percorso molto spettacolare , suggestivo ed impegnativo che hanno reso la gara maggiormente avvincente.

La gara ha avuto il suo epilogo nella metà dell’ultimo giro in cui Christian Taras (Atletica Castello) ha allungato decisamente andando a vincere su Luigi Vignolo (G.S. Le Ancelle) che fino a quel momento era stato attaccato mentre per il 3° posto la spunta Luca Banelli (Pod. Il Campino) su Francesco Vannuccini (U.P.Policiano)

Nel settore femminile la sorpresa è venuta da Marcella Municchi (Atl. 2005 Siena) che nel finale di gara è riuscita prima a superare Francesca Volpi (U.P.Policiano) e poi la Emanuela Grewing (Atl. Casone Noceto Parma) modificando il podio.

Terminata la gara dei Master è stata la volta di tutte le gare promozionali e settore giovanile con grande partecipazione ed arrivi molto incerti.

partendo da quelli più piccoli i vincitori sono stati:

Severi Clara (U.P.policiano) e Stanganini Piero dei primi passi , negli esordienti C vittorie di Santangelo Bianca (Atl Fucecchio) e Ducci Diego dell’Atl. Casentino Poppi.

Negli esordienti B circa 400 metri vittorie di Becattini Asia (Atl. Futura FI) e Cavorzo Giulio (Atl. Marciatori Mugello), negli esordienti A mt 800 Fasano Viola (Atl. Marciatori Mugello) e Sandroni Duccio (Alga Etrusca Atletica).

Nella categoria Ragazzi km 1 vittorie di Sarchini Giacinta (Atl. Sestini Fiamme Verdi) e Santangelo Alessandro (Atl. Fucecchio) mentre nei Cadetti km 2 Orsolini Zoe (Atl. Grosseto)in una volata lunghissima è riuscita a vincere su Sonia Tassie , mentre Samuele Zanti (Atl. Sestini Fiamme Verdi)la spunta nel finale su Amerigo Rizzone.

E’ stata poi la volta delle 2 gare del Grand Prix , quella femminile vissuta sul duello tra la Hodan Mohamed e Greta Settino con Morello e Canuto ad approfittare di qualche errore, ma nell’ultimo giro la giovane Greta Settino addirittura va ad attaccare e staccare di qualche metro la Hodane, ma proprio negli ultimi 10 metri la reazione della Mohamed forse anche più esperta riesce a beffare sul traguardo la giovane di Empoli.

Bene le aretine Elena Canuto 4^ e 12^ Genziana Cenni.

Ultima gara in programma, il cross assoluto maschile con una prima parte protagonisti Graziani,Terranova,Perrie Alari, a metà gara Graziani Cede e rimangono a lottare per la vittoria Alari,Perri,Terranova e D’Intino, nel finale alterne posizioni che però non scostano la classifica con Joele Alari (G.P. Parco Alpi Apuane ) andare a vincere su Francesco Perri (La galla Pontedera) e Alessandro Terranova (Runners Milano) ottima la prestazione in rimonta degli aretini Alessandro Annetti al 9° posto , 11° posto di Niccolò Ghinassi,16° di Emanuele Graziani, 17° Giuseppe Cardelli 23° Michele Pastorini e 27° Fabio Guidelli.

Questi risultati fanno ben sperare per l’inizio delle gare di Cross in programma nella 1^ settimana di Febbraio a Lucca in occasione della 1^ prova dei Campionati di società di Cross.

Prossimo appuntamento con il Grand Prix classico 5^ prova , Domenica 12 Gennaio a Grassina (Fi) per il trofeo B.Sasi.

Prof. Fabio Sinatti