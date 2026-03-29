Oroscopo all’aretina: le stelle ti vogliono bene, ma ridono alle spalle (30 marzo – 5 aprile 2026)

Anche questa settimana si guarda in su a cercare risposte… quando basterebbe guardarsi allo specchio e ammettere che certe scelte le fate proprio di testa vostra (e male). Le stelle ci provano a darvi una mano, ma poi vedono come vi comportate e si mettono a fare gli aperitivi tra loro. Comunque tranquilli: se va tutto a rotoli, è sempre colpa di Mercurio. Lui ormai è il capro espiatorio ufficiale dell’universo.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Sei partito carico come una molla… e sei già a metà settimana che sbuffi come un motorino truccato. Vuoi fare tutto, subito e male. In amore sei diretto, sì, ma anche un filo invadente: non è che se insisti diventa romanticismo.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Testardo come un muro portante. Hai deciso una cosa e guai a chi ti smuove… peccato sia una cavolata. Questa settimana potresti avere ragione, ma la userai nel modo più inutile possibile.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Parli, parli, parli… e alla fine non si capisce nulla. Sei tipo podcast umano senza editing. Attento alle promesse: ne fai più di quante un politico in campagna elettorale, ma mantenerle è un’altra storia.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Permaloso livello professionista. Se qualcuno ti guarda male, ci costruisci sopra una tragedia greca. In realtà la gente è solo distratta, ma te la vivi come se fosse un complotto internazionale.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Hai bisogno di applausi anche per scendere le scale. Questa settimana vuoi essere al centro… ma forse sei più al centro dei problemi. Ridimensionati un attimo, che non sei sempre il protagonista.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Preciso, puntiglioso e leggermente ossessivo: insomma, sempre tu. Il problema è che cerchi la perfezione pure dove basta “decente”. Rilassati, che nessuno ti sta facendo l’esame.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Indeciso cronico. Anche scegliere cosa mangiare ti sembra una questione filosofica. Questa settimana rischi di perdere occasioni… mentre stai ancora pensando se coglierle o no.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

Hai quell’aria da “so tutto io” che mette ansia anche al gatto. Sei intenso, va bene, ma ogni tanto potresti anche non vedere doppi fini ovunque. O forse sì, ma non sempre servono.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

Vuoi scappare da tutto: lavoro, responsabilità, gente noiosa… praticamente la vita adulta. Il problema è che la vita adulta corre più veloce di te e ti riprende sempre.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Serio, concentrato, sempre sul pezzo… ma pure un po’ pesante, diciamolo. Questa settimana potresti ottenere risultati, ma nessuno avrà voglia di festeggiarli con te se resti così.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Genio incompreso o semplicemente strano? La linea è sottile. Hai idee brillanti, ma le spieghi come se stessi parlando con alieni. Traduci, che noi siamo umani.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Sogni tanto, fai poco. Sei tipo trailer bellissimo di un film che poi non esce mai. Questa settimana prova a concretizzare qualcosa, anche piccolo, invece di stare sempre tra le nuvole.

Conclusione (dolce come ortica sulla pelle)

E Oh, alla fine le stelle vi osservano, ma siete voi che fate il grosso del lavoro (nel bene e nel male, più spesso nel male). Prendete questo oroscopo come si prende una presa in giro tra amici: con un sorriso e magari un po’ di autocritica, che non guasta mai.

Se vi va bene, era destino.

Se vi va male… oh, ve l’avevo detto.