Si è svolta oggi la quarta edizione di ArezzoGravel, l’evento cicloturistico non competitivo dedicato agli appassionati di bici gravel e mountain bike. Un’esperienza unica attraverso le strade bianche, i sentieri e i paesaggi della provincia di Arezzo, con quattro percorsi pensati per valorizzare il territorio e offrire una giornata all’insegna dello sport, della scoperta e della convivialità. Questa galleria fotografica raccontaalcuni momenti dell’evento, tra emozioni, fatica, sorrisi e libertà.
Volti, strade e libertà: ArezzoGravel 2026 in Foto
La galleria fotografica della IV edizione di ArezzoGravel, tra sport, natura e passione per le due ruote
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