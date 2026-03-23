10.7 C
Comune di Arezzo
lunedì, Marzo 23, 2026
type here...
HomeArezzo oggiSeparazione delle carriere, il comitato Sì Riforma Arezzo: “Il risultato non ferma...

Separazione delle carriere, il comitato Sì Riforma Arezzo: “Il risultato non ferma il dibattito”

Il comitato commenta l’esito del voto: “Rispettiamo la volontà popolare, ma il percorso di riforma della giustizia continua”

Redazione
By Redazione

-

l risultato del voto sulla riforma della separazione delle carriere dei magistrati non premia la proposta, ma non spegne il confronto. È quanto emerge dal comunicato diffuso dal comitato Sì Riforma Arezzo, che accoglie l’esito delle urne “con il massimo rispetto”, ribadendo la centralità del voto popolare nel sistema democratico.

Nel documento, il comitato sottolinea come la campagna referendaria abbia comunque avuto il merito di riportare al centro del dibattito pubblico temi a lungo rimasti confinati in ambiti tecnici. In particolare, viene evidenziata la necessità di una giustizia più moderna e di un processo in cui il giudice sia “terzo e imparziale”, non solo nella sostanza ma anche nella percezione dei cittadini.

Secondo i promotori, il lavoro svolto nei mesi precedenti al voto non può essere considerato inutile. La mobilitazione, si legge nel comunicato, avrebbe infatti contribuito a diffondere una maggiore consapevolezza su questioni strutturali del sistema giudiziario, aprendo un confronto destinato a proseguire anche oltre l’esito referendario.

Il comitato esprime inoltre la convinzione che il dibattito avviato possa incidere sulle future scelte degli organi di autogoverno della magistratura, sollecitando un percorso di riflessione su trasparenza, organizzazione interna e distinzione dei ruoli. Tra i punti critici segnalati, viene richiamata l’attenzione sulle “logiche correntizie” nella nomina dei vertici degli uffici giudiziari, definite non più ignorabili.

Non manca, infine, un ringraziamento ai volontari e ai sostenitori dell’iniziativa, il cui impegno viene indicato come segno di una cittadinanza attiva e partecipe, capace di confrontarsi anche su temi complessi.

“Non è la fine di un percorso, ma una tappa”, conclude il comunicato, rilanciando l’obiettivo di una riforma della giustizia considerata un traguardo di civiltà per il Paese.

Lascia un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here

Previous article
Arezzo dorme, gli altri corrono: Medioetruria se la pigliano gli altri
Next article
Testardamente unitari, disperatamente stanchi
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal
La Redazione

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.
Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina

Contattaci: info@clickey.it

Privacy Policy - Informativa Cookie
(ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati)

Seguici

lortica.it via delle Conserve, 1 Arezzo
© Copyright - 2026 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024