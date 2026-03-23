Separazione delle carriere, il comitato Sì Riforma Arezzo: “Il risultato non ferma il dibattito”

l risultato del voto sulla riforma della separazione delle carriere dei magistrati non premia la proposta, ma non spegne il confronto. È quanto emerge dal comunicato diffuso dal comitato Sì Riforma Arezzo, che accoglie l’esito delle urne “con il massimo rispetto”, ribadendo la centralità del voto popolare nel sistema democratico.

Nel documento, il comitato sottolinea come la campagna referendaria abbia comunque avuto il merito di riportare al centro del dibattito pubblico temi a lungo rimasti confinati in ambiti tecnici. In particolare, viene evidenziata la necessità di una giustizia più moderna e di un processo in cui il giudice sia “terzo e imparziale”, non solo nella sostanza ma anche nella percezione dei cittadini.

Secondo i promotori, il lavoro svolto nei mesi precedenti al voto non può essere considerato inutile. La mobilitazione, si legge nel comunicato, avrebbe infatti contribuito a diffondere una maggiore consapevolezza su questioni strutturali del sistema giudiziario, aprendo un confronto destinato a proseguire anche oltre l’esito referendario.

Il comitato esprime inoltre la convinzione che il dibattito avviato possa incidere sulle future scelte degli organi di autogoverno della magistratura, sollecitando un percorso di riflessione su trasparenza, organizzazione interna e distinzione dei ruoli. Tra i punti critici segnalati, viene richiamata l’attenzione sulle “logiche correntizie” nella nomina dei vertici degli uffici giudiziari, definite non più ignorabili.

Non manca, infine, un ringraziamento ai volontari e ai sostenitori dell’iniziativa, il cui impegno viene indicato come segno di una cittadinanza attiva e partecipe, capace di confrontarsi anche su temi complessi.

“Non è la fine di un percorso, ma una tappa”, conclude il comunicato, rilanciando l’obiettivo di una riforma della giustizia considerata un traguardo di civiltà per il Paese.