Corsa dell’Acqua, quarta edizione da record: quasi 400 partecipanti e spettacolo lungo il percorso

Grande partecipazione per la quarta edizione della Corsa dell’Acqua, che ha visto al via quasi 400 atleti, confermando il crescente successo di una manifestazione ormai punto di riferimento nel panorama podistico locale.

La gara è partita alle ore 9:30 con il tradizionale colpo di pistola dato dal presidente di Nuove Acque, dott. Carlo Polci, dando vita fin da subito a un suggestivo serpentone colorato lungo il tracciato.

In campo maschile, vittoria al fotofinish per Alessandro Tartaglini (Parco Alpi Apuane), che ha chiuso in 48’52”, imponendosi in volata su Alessandro Fazzi (Filirun Team), giunto con lo stesso tempo. Terzo posto per Emanuele Graziani (Polisportiva Policiano) in 49’07”, protagonista di una straordinaria rimonta dopo un errore di percorso che lo aveva fatto scivolare intorno alla decima posizione.

La competizione è rimasta aperta fino agli ultimi chilometri: dopo una fase centrale molto combattuta nella zona di Poggio Cuculo, con Tartaglini, Graziani e Notturni nel gruppo di testa, il finale ha regalato un emozionante duello tra Tartaglini e Fazzi. Nel frattempo Graziani è riuscito a recuperare su Notturni, Sisi e Della Giovampaola, conquistando un meritato terzo posto.

Tra le donne, dominio assoluto di Giulia Sadocchi (U.P. Policiano), che con il tempo di 54’28” ha conquistato la vittoria per il terzo anno consecutivo, distanziando nettamente le avversarie. Alle sue spalle si sono classificate Noemi Trippi (56’33”) e Veronica Nocentini (1h00’21”), entrambe portacolori della U.P. Policiano.

LA CORSA DELL’ACQUA CLASSIFICA GENERALE COMPETITIVA

Nella classifica di società, successo per la U.P. Policiano, seguita da Subbiano Marathon e Atletica Sinalunga.

Al termine della gara assoluta, spazio anche al settore giovanile, che ha registrato una partecipazione numerosa e prove di grande entusiasmo, accompagnate dal caloroso sostegno del pubblico. I vincitori sono stati: Sofia Basso, Marco Nespoli, Flora Vallelonga, Abdul Razac Milighetti, Clara Severi, Samuel Basso, Maria Giulia Pastorelli, Fabio Marcaccioni e Tommaso Giovannini.

Nella classifica per società giovanili si è imposta l’Alga Atletica Arezzo, davanti alla Polisportiva Policiano e alla Podistica Il Campino.

A chiudere la manifestazione, un ricco ristoro finale che ha rappresentato un apprezzato momento conviviale per tutti i partecipanti.

Grande soddisfazione da parte di Nuove Acque per la riuscita dell’evento, organizzato grazie alla preziosa collaborazione della Unione Polisportiva Policiano.

Il prossimo appuntamento con il Grand Prix U.P. Policiano “Azimut” è in programma per lunedì 6 aprile al Foro Boario di Pescaiola, in occasione della 25ª edizione della Parcocorsa, organizzata con il supporto del Centro di Aggregazione Sociale di Pescaiola.