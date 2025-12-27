3.4 C
Oroscopo urticante 29 dicembre – 4 gennaio

Sottotitolo: “Anno nuovo, vizi vecchi (e stelle poco collaborative)”

Il calendario cambia numero, ma l’universo non si prende la briga di rinnovarsi. Le stelle osservano il vostro entusiasmo di fine anno con l’espressione di chi sa già come andrà a finire: buoni propositi mal riposti, promesse evaporate e una certa aria di déjà-vu cosmico. Questo oroscopo non vi motiverà, non vi coccolerà e non vi farà sognare. Però vi dirà la verità. Che, come l’ortica, brucia ma tiene svegli.

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

Anno nuovo, stessa fretta. Parti in quarta mentre gli altri stanno ancora togliendo le decorazioni. Ottimo per fare, pessimo per ascoltare. Le stelle consigliano: conta fino a dieci prima di rispondere. O almeno fino a tre.

 

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Vorresti iniziare l’anno con calma, ma qualcuno ti disturba il letargo emotivo. Reagirai con ostinata passivo-aggressività. Funziona? No. È soddisfacente? Abbastanza.

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Parli di nuovi inizi mentre continui vecchi discorsi. Confondi entusiasmo e dispersione con una certa eleganza. Le stelle suggeriscono focus, ma tu preferisci multitasking e caos creativo. Scelta coerente.

 

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Riflessivo come un bilancio di fine anno alle tre di notte. Emozioni in saldo, malinconia inclusa. Il cielo ti invita a guardare avanti, ma tu stai ancora riguardando indietro con colonna sonora drammatica.

 

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Il nuovo anno dovrebbe celebrarti, ma non tutti sembrano d’accordo. Shock. Ridimensionare l’ego non è nei piani, quindi reciterai la parte del leader incompreso. Applausi tiepidi.

Vergine

(23 agosto – 22 settembre)

Lista di buoni propositi perfetta, realizzazione incerta. Vorresti migliorare tutto e tutti, ma il mondo non collabora. Le stelle consigliano indulgenza. Tu la ignorerai con metodo.

 

Bilancia

(23 settembre – 22 ottobre)

Tra ciò che vuoi e ciò che dovresti, sceglierai ancora il compromesso. Il problema è che non soddisfa nessuno, nemmeno te. L’anno inizia con indecisione elegante e un sorriso di circostanza.

 

Scorpione

(23 ottobre – 21 novembre)

Intenso, lucido, un filo vendicativo. Anno nuovo, conti vecchi ancora aperti. Le stelle ti suggeriscono di lasciar andare. Tu lasci andare… ma solo quando hai detto l’ultima parola.

 

Sagittario

(22 novembre – 21 dicembre)

Progetti, viaggi mentali, grandi visioni. Peccato per i dettagli pratici che continui a ignorare. Il cielo ti sostiene, ma non farà il lavoro sporco al posto tuo. Delusione stellare.

Capricorno

(22 dicembre – 19 gennaio)

Parti forte, come sempre. Mentre gli altri brindano, tu pianifichi. Ambizione al massimo, pazienza sotto pressione. Le stelle ti invitano a festeggiare un po’. Non esagerare: cinque minuti bastano.

 

Acquario

(20 gennaio – 18 febbraio)

Visionario già proiettato nel futuro, mentre il presente ti guarda perplesso. Idee avanti anni luce, applicazione terrestre complicata. Le stelle ti chiedono concretezza. Tu chiedi libertà. Stallo cosmico.

 

Pesci

(19 febbraio – 20 marzo)

Sensibile, ispirato, facilmente confuso. L’anno nuovo ti sembra una promessa poetica, anche se non sai di cosa. Le stelle ti consigliano di restare con i piedi per terra. Tu preferirai l’acqua.

Conclusione (con auguri non richiesti)

E così entriamo nel nuovo anno con lo stesso cielo, le stesse contraddizioni e una rinnovata capacità di illuderci. Le stelle non cambiano la vita, ma la commentano con sarcasmo silenzioso. L’Ortica vi augura un 2026 (o quel che viene) urticante al punto giusto: abbastanza da svegliarvi, non abbastanza da farvi scappare.

Alla prossima puntura astrale.

