13.3 C
Comune di Arezzo
venerdì, Ottobre 24, 2025
type here...
HomeIn primo pianoCambio d’ora, stesso dramma: un’ora in più per lamentarsi

Cambio d’ora, stesso dramma: un’ora in più per lamentarsi

Un’ora di sonno guadagnata, un mese di luce perduta. Torna l’ora solare, l’invenzione che non illumina più nessuno ma continua a far discutere politici, scienziati e insonni cronici

Gino Perticai
By Gino Perticai

-

Eccoci di nuovo, puntuali come un ritardo di Trenitalia: arriva il weekend del cambio d’ora, quella liturgia collettiva che trasforma milioni di italiani in filosofi del tempo e vittime del fuso orario immaginario. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, alle 3, le lancette faranno un passo indietro. Un gesto minuscolo, ma con conseguenze epocali: un’ora di sonno guadagnata e un mese di umore perduto.

C’è chi si esalta: “Dormo un’ora in più!”. Sì, certo, peccato che ti sveglierai alle sei, con gli uccellini che ancora russano e la moka che ti guarda come se fossi impazzito. E poi c’è chi la vive come una condanna luminosa: il sole cala prima, l’umore pure, e la sera alle cinque sembra di vivere in un romanzo russo ambientato in un autogrill.

L’ora solare torna così, come un vecchio ex che non sai mai se ti mancasse davvero o se fosse solo abitudine. Doveva servire a risparmiare energia — negli anni Sessanta pareva una rivoluzione. Oggi, con le lampadine a led e i frigoriferi intelligenti, il risparmio è più o meno quello che ottieni spegnendo il forno mentre cuoci la pizza: simbolico, ma con un retrogusto di rimpianto.

E mentre noi ci giriamo intorno come criceti insonnoliti, Pedro Sánchez, da Madrid, ha deciso di rompere le regole: basta con il tira e molla delle lancette, dice. Che poi, in effetti, spostare il tempo due volte l’anno è una di quelle trovate europee che piacciono solo ai burocrati e ai nostalgici dell’ora legale. Nel 2018 il Parlamento europeo aveva pure votato per abolire la pratica, ma come spesso accade a Bruxelles, la decisione è rimasta impigliata da qualche parte tra un protocollo e una colazione di lavoro.

Intanto i nostri ritmi biologici fanno quello che possono: chi dorme meglio, chi peggio, chi si sveglia alle quattro convinto che sia l’alba del mondo nuovo. Gli esperti consigliano di mantenere una routine regolare. Come no: facile, se non fosse che il tuo corpo non ha ricevuto la notifica dell’orologio.

Alla fine, l’ora solare è un po’ come la dieta dopo le feste: tutti dicono che fa bene, nessuno ne è felice. Ma finché l’Europa non troverà il coraggio di lasciarci in pace con le lancette, continueremo a vivere questo piccolo dramma stagionale.
Un’ora in più di sonno, mille in più di lamentele.

Articoli correlati:

Arezzo sfida l’inflazione: qui il portafoglio piange… ma con stile Passerella del Bagnoro: il comune la progetta nel vuoto! La testa di cazzo colpisce ancora! Ad Arezzo tornano i sacchi della morte e nessuno muove un dito (ma si tappa il naso) Asfalto a pezzi e cittadini a metà!   Ad Arezzo anche le strade fanno differenze di classe Arezzo brucia di gioia: l’inceneritore si fa grosso e la differenziata… fa acqua da tutte le parti! Alpe di Poti, “recupero” da manuale: la targa di Pantani nel fosso e L’eternit a fare da sponsor Default ThumbnailIl traffico surreale che solo Arezzo sa regalare Quando il tempo si ferma: la ex Caserma Piave e i fondi PNRR

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Alpe di Poti, “recupero” da manuale: la targa di Pantani nel fosso e L’eternit a fare da sponsor
Gino Perticai
Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024