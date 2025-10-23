Un’operazione della Polizia di Stato ha portato al fermo di un cittadino albanese di circa 30 anni, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.
Gli agenti del Commissariato di Montevarchi, dopo giorni di pedinamenti e osservazioni, sono intervenuti in una zona boschiva di Terranuova Bracciolini, dove hanno rinvenuto 2,7 chili di cocaina e 3,8 chili di hashish nascosti in un pozzetto tra le foglie.
L’uomo, già monitorato dagli investigatori, è stato rintracciato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto.
Il provvedimento è stato convalidato dall’Autorità giudiziaria e il soggetto si trova ora in carcere ad Arezzo in attesa di giudizio.
Droga nascosta nel bosco: fermato corriere albanese con oltre sei chili di stupefacente
La Polizia di Stato di Montevarchi sequestra 2,7 kg di cocaina e 3,8 kg di hashish a Terranuova Bracciolini. L’uomo, trentenne senza fissa dimora, è stato arrestato dopo giorni di appostamenti
