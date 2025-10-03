Riscaldamento Inverno 2025/2026 – Arezzo e provincia

8.3 C
Scopri le date e gli orari di accensione del riscaldamento per Arezzo e provincia, con indicazioni su zone climatiche e temperature consentite per l’inverno 2025/2026

Con l’arrivo dei primi freddi, ad Arezzo e in tutta la provincia cresce l’attenzione verso gli impianti di riscaldamento domestico. Per accendere i termosifoni, però, è necessario rispettare regole precise legate alla zona climatica di appartenenza.

Zona climatica: E (eccetto alcune località montane in zona F)
Periodo di accensione: 15 ottobre 2025 – 15 aprile 2026
Ore massime giornaliere: 14 ore

Località principali Zona climatica Data inizio accensione Data fine accensione Ore massime Note
Arezzo (città) E 15/10/2025 15/04/2026 14 Standard zona E
Chiusi della Verna F Nessuna limitazione Nessuna limitazione Nessuna Località montana, riscaldamento senza limiti
Subbiano E 15/10/2025 15/04/2026 14 Comune standard provincia
Bibbiena E 15/10/2025 15/04/2026 14 Comune standard provincia
Cortona-Valdichiana E 15/10/2025 15/04/2026 14 Comune standard provincia
 Valdarno E 15/10/2025 15/04/2026 14 Comune standard provincia
Poppi E 15/10/2025 15/04/2026 14 Comune standard provincia

Temperature consentite:

  • Abitazioni e edifici commerciali: 20°C (+2°C tolleranza)
  • Edifici industriali/artigianali: 18°C (+2°C tolleranza)

Deroghe: I sindaci possono autorizzare accensioni anticipate o prolungate in caso di freddo eccezionale.
Alcuni edifici non sono soggetti a queste regole, tra cui:

  • Ospedali, case di cura e strutture per anziani o minori
  • Sedi diplomatiche e organizzazioni internazionali
  • Scuole materne e asili nido
  • Piscine, saune e simili
  • Stabilimenti industriali con esigenze tecnologiche particolari

Per evitare sorprese nei primi giorni di freddo, è consigliabile controllare lo stato della caldaia prima dell’accensione ufficiale.

