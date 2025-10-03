Riscaldamento Inverno 2025/2026 – Arezzo e provincia

Con l’arrivo dei primi freddi, ad Arezzo e in tutta la provincia cresce l’attenzione verso gli impianti di riscaldamento domestico. Per accendere i termosifoni, però, è necessario rispettare regole precise legate alla zona climatica di appartenenza.
Zona climatica: E (eccetto alcune località montane in zona F)
Periodo di accensione: 15 ottobre 2025 – 15 aprile 2026
Ore massime giornaliere: 14 ore
|Località principali
|Zona climatica
|Data inizio accensione
|Data fine accensione
|Ore massime
|Note
|Arezzo (città)
|E
|15/10/2025
|15/04/2026
|14
|Standard zona E
|Chiusi della Verna
|F
|Nessuna limitazione
|Nessuna limitazione
|Nessuna
|Località montana, riscaldamento senza limiti
|Subbiano
|E
|15/10/2025
|15/04/2026
|14
|Comune standard provincia
|Bibbiena
|E
|15/10/2025
|15/04/2026
|14
|Comune standard provincia
|Cortona-Valdichiana
|E
|15/10/2025
|15/04/2026
|14
|Comune standard provincia
|Valdarno
|E
|15/10/2025
|15/04/2026
|14
|Comune standard provincia
|Poppi
|E
|15/10/2025
|15/04/2026
|14
|Comune standard provincia
Temperature consentite:
- Abitazioni e edifici commerciali: 20°C (+2°C tolleranza)
- Edifici industriali/artigianali: 18°C (+2°C tolleranza)
Deroghe: I sindaci possono autorizzare accensioni anticipate o prolungate in caso di freddo eccezionale.
Alcuni edifici non sono soggetti a queste regole, tra cui:
- Ospedali, case di cura e strutture per anziani o minori
- Sedi diplomatiche e organizzazioni internazionali
- Scuole materne e asili nido
- Piscine, saune e simili
- Stabilimenti industriali con esigenze tecnologiche particolari
Per evitare sorprese nei primi giorni di freddo, è consigliabile controllare lo stato della caldaia prima dell’accensione ufficiale.