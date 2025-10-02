12.9 C
Croatti, la flottiglia e il mare magnum dei commenti: cronaca di un linciaggio social

Flottiglia, senatore e social: quando l’eroismo diventa meme e il popolo giudice supremo

Gianni Bufaloni
Gianni Bufaloni

-

Il senatore del M5S Marco Croatti imbarcato sulla cosiddetta Global Sumud Flotilla manda un video in cui dice — testuali parole — “Se state guardando questo video, sono stato rapito… Per favore, dite al mio governo di richiedere il mio rilascio immediato e di tutti gli italiani imbarcati”. Nel giro di niente la notizia rimbalza sulle agenzie e le televisioni: Croatti risulta tra i fermati/trasferiti dopo l’abbordaggio; la vicenda ha provocato una valanga di reazioni in patria

E qui, signore e signori, entra in scena l’italiano medio con il telefonino, quel cittadino silenzioso fino a ieri che oggi è un commentatore professionista. Quasi tutti — a detta di chi ci ha messo il naso — hanno riversato lo spirito civile e la prosa pacata che conoscete: “stai a casa”, “arrangiati”, “butta la chiave” e qualche perla di alta letteratura popolare. Ne ho scelti i migliori (ovvero i più fragranti, sferzanti e tipici), condensandoli come si fa con l’olio buono: un filo di sarcasmo, un pizzico di dialetto e una spruzzata di malanimo.

I commenti (selezione top dal mare dei “voi l’avete voluto”)

Mirco:“La vostra campagna elettorale la fate in carcere.”
Slogan elettorale istantaneo: votami che ti tiro fuori.

Luciano: “Prossima volta stai a casa.”
Il consiglio da salotto: meno mare, più divano.

Tonio: “Chi è causa del suo mal pianga se stesso… essendo un parlamentare hai messo a rischio la pace tra due nazioni amiche!”
Classico mix di moralismo e realpolitik da bar.

Gigio:“Per me possono lasciarti lì lo sapevate”
Ecco il “servizio clienti” dell’Italietta: non vogliamo resi.

Giampiero: “In galera a vita”
Taglio netto, stile forbice-lampadario.

Melisa: (commento lungo) “Un parlamentare dovrebbe evitare guai… prenderà lo stesso tutti gli appannaggi?… Un po’ di dignità non guasterebbe.”
La versione civile che tocca punti pratici: stipendio, dignità e accuse di ciarpame mediatico.

Crackupart: commento dotto con citazione del codice penale e invito a processi.
Quando il commento si trasforma in mini-udienza: gente che legge gli articoli e li mette in riga.

Dante: “Pane e acqua… in alcune zone dell’Italia non hanno strade… e voi andate dove non dovete andare”
Il confronto patriottico: prima i poveri di casa nostra, poi le gite solidali.

Sergio:“Rimanede li ci stanno facendo un grandissimo piacere 🤣🤣🤣”
Il tifoso della punizione: applausi e pop-corn.

Butterei la chiave!!! (più voci, fra cui Tonino Tedeschi e Marco Mongelli)
Il lanciatore di chiavi, antologia del sadismo simbolico.

Tilde: “Che vergogna questi commenti! Quanti sapientoni….siamo alla frutta…”
L’eco della coscienza collettiva che esclama “basta!” — almeno qualcuno mostra empatia.

Roberto: lunga difesa contro l’egoismo: “se questo paese va male… quando avremo bisogno noi di aiuto piangeremo…”
Il commento che ricorda il dopoguerra e l’idea di solidarietà come investimento a lungo termine.

Commento dell’Ortica (traduzione: sarcasmo con doppi fini)

Cari miei, la timeline si è trasformata in un porto d’altura dove ogni barca ha scaricato il suo carico di bile. C’è chi vorrebbe che il senatore prendesse la tessera del circolo “Mai più gite fuori stagione”, e chi invece, con rare eccezioni, ricorda che la solidarietà è una faccenda più complicata di un like su Facebook.

La gente ha fame di giustizia pratica: pagamenti, stipendi, rimborsi. Questo spiega i commenti che chiedono conto delle pensioni, dei servizi e — con un linguaggio popolarissimo — di chi “prima pensi al suo orticello”. Ma non mancano le perle di malvagità pura, che qui servono solo a ricordarci che il populismo non ha confini; nasce sotto casa, si coltiva al mercato, e si annaffia su Internet.

E se il senatore ha chiesto l’intervento del governo, qualcuno ha risposto con quelle che potremmo chiamare le “regole del mercato sociale”: arrabbiature, risentimenti, e qualche saggio che invita alla responsabilità collettiva. In tutto questo, la risata amarognola dell’Ortica dice: se si voleva fare una dimostrazione “umanitaria” con buona stampa, pazienza — ma se te la sei voluta fare col vento contrario, non stupirti se il guscio di noce si riempie d’insulti.

Finale amaro e un consiglio (per chi legge e per chi va in flottiglia)

La Rete è una spiaggia: ci si va per prendere il sole, ma anche per beccarsi la salsedine. Se volete un consiglio gratuito da bar: prima di salpare, verificate il meteo politico. Se invece preferite il rischio, ricordate che l’Italia ha una scuola di commentatori che non perdona — e che alle volte la solidarietà si paga con la pazienza, non con i like.

E adesso, signori, torniamo alle cose serie: qualcuno porti un caffè a chi è rimasto a commentare, che queste mareggiate sociali stancano l’anima.

Gianni Bufaloni
Gianni Bufaloni
Gianni Bufaloni (nato il 1° aprile di un anno imprecisato, perché gli piace mantenere un alone di mistero) è un giornalista, scrittore e debunker di professione, noto per il suo acume nel smontare bufale e teorie del complotto con una buona dose di ironia. Cresciuto tra vecchie macchine da scrivere, giornali ingialliti e discussioni animate al bar, sviluppa fin da giovane un'insana passione per la verità… e per il caffè corretto. Dopo una laurea mai del tutto confermata in Giornalismo Investigativo presso l'Università della Vita e un master in Sarcasmo Applicato, si dedica alla sua missione: scovare fandonie, ridicolizzare fake news e dare il tormento ai complottisti più fantasiosi. Ha collaborato con testate inesistenti come Il Giornale delle Bufale, La Verità (Quella Vera) e Fact-Checker’s Monthly, oltre a essere autore del bestseller immaginario "La Terra è rotonda e altre scomode verità". Attualmente vive tra la redazione e i social, dove smonta quotidianamente le teorie più assurde con il suo motto: "Una bufala al giorno toglie il neurone di torno". Se lo cercate, probabilmente sta battibeccando con qualche utente convinto che gli Illuminati controllino il meteo.
