12.9 C
Comune di Arezzo
giovedì, Ottobre 2, 2025
type here...
HomeIn primo pianoForno crematorio, la Multiservizi va… a fuoco lento

Forno crematorio, la Multiservizi va… a fuoco lento

Il forno crematorio di Arezzo va… a singhiozzo

Gino Perticai
By Gino Perticai

-

A luglio scorso L’Ortica aveva già raccontato delle interruzioni, ma nulla è cambiato. Menchetti sottolinea come questa abitudine si ripeta da anni: il forno ha fatto le bizze a maggio 2021, ad inizio 2025 e di nuovo a luglio. E l’Amministrazione? Brancola nel buio come un turista senza Google Maps.

A riportare la questione all’attenzione pubblica ci ha pensato il consigliere comunale Michele Menchetti, che – tra un colpo di tosse e l’altro – ricorda come il forno crematorio di Arezzo sia ormai diventato un servizio a singola corsia. Eh già, perché quando la manutenzione chiama, la salma se ne va… a Cesena. Niente panico, Arezzo: il viaggio è incluso nel prezzo.

Menchetti sottolinea come questa interruzione non sia uno scherzo passeggero: il forno ha già fatto le bizze a maggio 2021, ad inizio 2025 e di nuovo a luglio. Una bella abitudine consolidata, insomma. Ma l’Amministrazione? Niente da fare, brancola nel buio come un turista senza Google Maps.

La soluzione? Una seconda linea o un frigorifero gigante per le salme in attesa. Ma evidentemente l’idea di rendere il servizio affidabile è troppo rivoluzionaria. Così gli aretini si trovano a scegliere tra un addio al caro estinto in città… o una gita fuori porta obbligatoria.

E se pensate che sia solo un problema di cuore e pietà, sbagliate: il forno crematorio è anche una gallina dalle uova d’oro per la Multiservizi. Con sempre più cittadini che scelgono la cremazione, ogni fermo del forno significa meno utili. E guardacaso, nel 2024 i profitti sono crollati dopo anni di stabilità: sarà mica colpa delle salme vaganti tra Arezzo e Cesena?

Ma niente paura: per il 2025 il bilancio previsionale parla di 40.349 euro. Una cifra che, viste tutte le interruzioni, potrebbe sembrare ottimistica… se non fosse che ormai gli aretini si sono abituati al fuoco a singhiozzo.

In fondo, chi ha bisogno di efficienza quando puoi avere… suspense, viaggi extra e la sicurezza di pagare tutto con carta di credito?

Articoli correlati:

Benvenuti a ‘Necropolis’, la città dei morti… dimenticati (anche dai vivi) Misteriosa ricerca amorosa (ma non troppo) in via Cesalpino Il “Pallone” di Montecchio si sbuccia come una cipolla! Arezzo città d’arte, ma solo se l’arte è il degrado… al Petraca l’erba tra un pò gli arriva al collo Dal vibratore rotto al contenitore per urinocoltura: cosa troviamo oggi nei cestini dei parchi? Villa Severi: l’oasi urbana dove i cinghiali fanno gli architetti paesaggisti Arezzo: “datece ‘na coppia!” Spray al peperoncino in discoteca: il genio del weekend colpisce ancora

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Incidente sul raccordo di Arezzo: due giovani feriti dopo lo scontro contro la segnaletica
Articolo successivo
Croatti, la flottiglia e il mare magnum dei commenti: cronaca di un linciaggio social
Gino Perticai
Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024