Quanti battiti ha il tuo cuore? Un indicatore di salute e longevità

Si parla molto di longevità, spesso in modo superficiale e condizionato dal gossip pseudo-scientifico che oggi dilaga.
Eppure, un gesto semplice può dirci molto di più: osservare il battito del nostro cuore.
Il cuore e la volontà
Il cuore non obbedisce alla nostra volontà: batte indipendentemente da noi, sotto il controllo del sistema nervoso autonomo.
La ragione e la razionalità non lo governano, ma le emozioni sì.
Un calcolo semplice
Appoggiamo quattro dita sul polso per percepire il battito. Da qui, possiamo fare un rapido calcolo:
- 60 battiti al minuto → 86.400 battiti in una giornata
- 70 battiti al minuto → 100.800 battiti in una giornata
- 80 battiti al minuto → 115.200 battiti in una giornata
Più il ritmo cardiaco è elevato, più il cuore invecchia rapidamente.
Un indicatore prezioso
Il battito cardiaco è uno dei principali indicatori di salute e longevità:
- riflette lo stato metabolico, ormonale e psicologico di ciascuno;
- il valore ottimale è attorno ai 55 battiti al minuto, circa 79.200 al giorno;
- un cuore ipertrofico (ingrossato), la pressione arteriosa alta, i disturbi intestinali e l’ansia cronica possono alterarne il ritmo.
Il battito cardiaco racconta come viviamo e suggerisce quanto potremo vivere.
Restare sotto la soglia degli 80.000 battiti al giorno è la chiave per una vita lunga e in salute.
Buona giornata, in salute!