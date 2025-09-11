Sicurezza del distretto orafo: il Sottosegretario Prisco incontra la Consulta in Prefettura

Il Sottosegretario all’Interno, On. Emanuele Prisco, ha incontrato oggi in Prefettura i rappresentanti della Consulta Orafa, insieme al Prefetto Clemente Di Nuzzo, al Questore e ai vertici provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza.

Al centro della riunione la sicurezza delle aziende del comparto orafo aretino, tema già affrontato dal Ministro Piantedosi durante la sua visita a OroArezzo. Grazie alle misure adottate e alla collaborazione con le associazioni di categoria, nell’ultimo anno il livello di protezione delle imprese è cresciuto sensibilmente.

Prisco ha ringraziato le forze dell’ordine per i risultati ottenuti e ha sottolineato l’importanza della sinergia tra istituzioni e mondo produttivo come modello di successo per garantire la sicurezza.

Durante l’incontro è stata anche esaminata la situazione generale dell’ordine pubblico in provincia, con la conferma che il Ministero sta valutando ulteriori interventi per rafforzare le attività di prevenzione e contrasto dei reati.