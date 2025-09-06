20.4 C
Ravasio affonda la banda di Stellone: Arezzo di cuore e di grinta!

Un Arezzo grintoso resiste alle provocazioni, vince 1-0 soffrendo negli ultimi minuti e mantiene la vetta risultando l’unica formazione a punteggio pieno del girone B: Ravasio decide, Guccione sempre trascinatore

Cesare Fracassi
Partita durissima fin dall’inizio: Stellone l’aveva impostata sulla rissa e sul non-gioco, con Di Rienzo a marcare Cianci e Pucciatelli a fare il regista delle sceneggiate. L’arbitro Pizzi? Totalmente in confusione: prima sbaglia il cartellino su Cianci, poi corregge al VAR, ma in realtà era l’opposto! In campo non si gioca un minuto di fila, solo falli e perdite di tempo.
Eppure l’Arezzo ci prova: Gigli di testa da calcio d’angolo e una punizione velenosa di Pattarello (deviata in angolo) avrebbero meritato miglior sorte. Clamoroso anche il rigore negato su Chierico, incredibilmente ignorato pure dal VAR!

Nella ripresa la musica non cambia, partita spezzettata e Stellone che si gioca i cambi uno dopo l’altro. Bucchi risponde al 70° con forze fresche: dentro Varela, Tito, Iaccarino e Ravasio. Poi Perrotta all’83°. Prima due conclusioni respinte sulla linea, poi finalmente la zampata vincente: Ravasio, al posto giusto nel momento giusto, scaraventa in rete la ribattuta che affonda definitivamente la “banda di Stellone”. Così si impara a basarsi solo sul non-gioco: niente tiri in porta, se non uno all’ultimo, largo tre metri.

Per il “Lancio d’Oro”, sempre davanti Guccione (8 in pagella).

Classifica aggiornata: Guccione 16, Pattarello 10, Venturi 8,5.

Le mie pagelle da tifoso:
Venturi 6– : un po’ impreciso coi piedi.
De Col 6,5 : esordio positivo al posto di Renzi.
Gilli 6,5 : attento e senza sbavature.
Gigli 7 : solido dietro e pericoloso anche davanti.
Righetti 6 : buone sgroppate, qualche incertezza.
Mawuli 5,5 : macchinoso e lento nelle reazioni.
Guccione 7,5 : leader vero.
Chierico 6,5 : lotta da infortunato, era rigore su di lui!
Pattarello 6 : si guadagna 2 gialli agli avversari, ma poco altro.
Cianci 6 : cade subito nelle provocazioni della “banda”.
Tavernelli 6,5 : ottimi stop e sempre insidioso.
Iaccarino 6 : entra bene, peccato per il tiro alto su assist di Guccione.
Tito 6,5 : terzino vero, preciso nello stretto.
Ravasio 7 : un pallone, un gol da 3 punti!
Varela 6,5 : rapidità e coraggio negli spazi.
Perrotta 6+ : jolly affidabile.
Bucchi 6,5 : cambi azzeccati, forse un filo in ritardo.
Io (tifoso) 6,5 : l’avevo detto, partita da risolvere su palla inattiva!

  Lancio d’Oro: Guccione sale a quota 16!

