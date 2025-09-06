20.4 C
L’ACF Arezzo parte col piede giusto: vittoria in trasferta sul Vicenza (1-2) all’esordio in Serie B Femminile

Le amaranto colpiscono con Razzolini e Tamburini e iniziano la stagione con un successo esterno di prestigio

Inizia nel migliore dei modi il campionato dell’ACF Arezzo, che conquista i primi tre punti espugnando il campo del Vicenza con il risultato di 1-2 nella giornata inaugurale della Serie B Femminile.

La partita
Le amaranto partono con il giusto approccio e al 16’ trovano il gol del vantaggio: Tamburini mette al centro un pallone preciso per capitan Razzolini, che firma la prima rete stagionale dell’Arezzo. Il Vicenza reagisce subito e al 22’ rimette il punteggio in equilibrio con Asamoah, brava a sfruttare un cross da calcio d’angolo e insaccare di testa.

L’Arezzo non si arrende e sfiora più volte il nuovo vantaggio: prima con Fortunati, la cui conclusione di testa viene salvata sulla linea da Asamoah, poi con Razzolini e Tamburini che non riescono a concretizzare.

Nella ripresa la squadra di mister Benedetti prende campo e al 61’ colpisce: Tamburini parte in velocità, si presenta davanti a Gallesio e con freddezza batte il portiere biancorosso per l’1-2 definitivo. Il Vicenza tenta la rimonta nel finale, centrando anche un palo al 77’, ma le amaranto resistono fino al triplice fischio.

Il bilancio
Tre punti importanti per l’ACF Arezzo, che comincia il suo cammino in Serie B con una vittoria di carattere e qualità. Prossimo appuntamento per confermare il buon avvio già nella seconda giornata di campionato.

