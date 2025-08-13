25.8 C
Comune di Arezzo
mercoledì, Agosto 13, 2025
type here...
HomeLifestyleSaluteAcqua e longevità

Acqua e longevità

Il ruolo essenziale dell’idratazione nel mantenere muscoli, mente e vitalità

Dott. Pierluigi Rossi
By Dott. Pierluigi Rossi

-

Il segnale silenzioso dell’invecchiamento
Succede in silenzio, quasi all’improvviso: uomini e donne cominciano a “svuotarsi”.

  • Si perde massa muscolare.
  • Si riduce l’altezza.
  • La pelle diventa sottile e disidratata.
  • La stanchezza rende difficile stare in piedi o camminare.La massa grassa si concentra soprattutto a livello addominale, modificando l’immagine corporea.Può succedere a qualsiasi età. Quando il corpo arriva a un break point – un vero punto di rottura – l’acqua interna non è più sufficiente a mantenere le funzioni vitali ottimali.Break Point: la perdita d’acqua nell’organismo
    Il processo di invecchiamento coincide con una progressiva perdita di acqua:
  • Uomo → 60% di acqua corporea.
  • Donna → 55%.
  • Bambini → 75%.Distribuzione dell’acqua corporea:
  • 60% all’interno delle cellule.
  • 40% all’esterno delle cellule.Quando l’acqua extracellulare supera il 40%, significa che l’acqua intracellulare è diminuita. È un errore ricorrere a diuretici e drenanti: peggiorano la disidratazione interna.

    Acqua: cervello e muscolo
    Gli organi più ricchi di acqua:
  • Cervello → 85%
  • Sangue → 80%
  • Muscoli → 75%
  • Pelle → 70%
  • Ossa → 30%
  • Grasso corporeo → 10%Tutte le reazioni metaboliche avvengono nell’acqua.
  • Muscolo e dimagrimento: il 75% del muscolo è acqua, che deve essere soprattutto all’interno delle fibre muscolari.
  • Se l’acqua si riduce → diminuisce il volume delle fibre → meno forza, meno massa muscolare, minore capacità di eliminare grasso.

    Come intervenire
    Per mantenere il corretto equilibrio idrico e muscolare: 1 Adeguato apporto giornaliero di proteine
    2 Sufficiente volume giornaliero di acqua.3 Attività fisica regolare.Terapia idrica: l’acqua come alimento
    Secondo EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare):

    Donne → 2,0 litri al giorno.

    Uomini → 2,5 litri al giorno.

    Il 20% dell’acqua proviene dal cibo, l’80% dalle bevande.
    Consiglio: scegliere un’acqua con residuo fisso secco > 500 mg/litro.

Articoli correlati:

La salute spirituale: una dimensione biologica e universale dell’essere umano La mente dopo mezzanotte Ogni giorno una pagina: il corpo, la mente e la spiritualità di ciò che assimiliamo Omocisteina: lo specchio dell’età biologica Alteza, circonfernza vita, grasso corporeo e ossa Il piatto vegetale e il piatto animale: la salute inizia a tavola Obesità. una questione di intestino e mitocondri Sole, calore e temperatura corporea

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Cri Cri!
Dott. Pierluigi Rossi
Dott. Pierluigi Rossi
Laureato in Medicina Chirurgia è Specialista in Scienza della Alimentazione, Specialista in Igiene e Medicina Preventiva. E’ stato Primario presso la ASL di Arezzo, Servizio Sanitario della Toscana, per 22 anni, Direttore della U.O. Direzione Sanitaria della stessa ASL, dove ha creato e diretto Ambulatorio di Nutrizione Clinica. Docente dal 1995 al 2009 di Scienza della Alimentazione presso la Università degli Studi di Siena. Docente (a.c.) presso la Università degli Studi di Bologna. E’ autore di un considerevole numero di ricerche scientifiche pubblicate in riviste italiane ed internazionali. Autore di libri. Ha fondato la Scuola di Alimentazione Consapevole, dirige e insegna in Master e Corsi di Nutrizione Clinica a medici, biologi, farmacisti e personale sanitario in molte città italiane e all’estero. Ha elaborato il Metodo Molecolare (Dieta Molecolare) che supera il calcolo giornaliero delle Calorie, considerato un artefatto scientifico perché il corpo umano utilizza per il suo lavoro metabolico solo energia chimica (ATP) e non certo il calore.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024