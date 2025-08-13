30.6 C
Comune di Arezzo
mercoledì, Agosto 13, 2025
type here...
HomeIn primo pianoOltre 200 atleti al 10° Circuito del Santuario delle Vertighe: vittoria per...

Oltre 200 atleti al 10° Circuito del Santuario delle Vertighe: vittoria per Cannucci e Leonardi, trionfo a squadre della U.P. Policiano

Spettacolo di sport e partecipazione a Monte San Savino: sfide avvincenti, protagonisti di livello e calorosa accoglienza per la decima edizione della corsa

Redazione
By Redazione

-

Monte San Savino ha fatto da cornice, martedì 12 agosto, alla 10ª edizione del Circuito del Santuario delle Vertighe, che ha visto al via oltre 200 atleti provenienti da tutta la Toscana e da altre regioni. L’evento, parte dei festeggiamenti per la Madonna delle Vertighe – patrona dell’Autostrada del Sole – ha confermato il proprio prestigio sportivo e organizzativo, ricevendo ampi consensi da atleti e pubblico.

Il percorso competitivo, di 7,2 km su un tracciato collinare, si è concluso con l’arrivo scenografico sul sagrato del Santuario. In campo maschile la vittoria è andata a Matteo Cannucci (G.S. Il Fiorino) in 26’41”, davanti ad Alessandro Terranova (Atl. Castello Firenze) e Gianluca Notturni (U.P. Policiano). La gara si è accesa fin dai primi chilometri, con un quintetto di testa che al secondo passaggio si è frazionato grazie all’allungo decisivo di Cannucci.

Tra le donne dominio della U.P. Policiano: Virginia Leonardi si è imposta in 31’22” precedendo di 20 secondi la compagna di squadra Lucia Checcaglini. Terza, a 50 secondi, Marcella Municchi, già più volte vincitrice della manifestazione.

Nelle categorie speciali, successi per Lucio Floridi (Marathon Città di Castello) negli over 70, e per Claudio Nottolini (Track & Field Grosseto) tra i veterani. Sul podio a squadre la U.P. Policiano ha primeggiato davanti a Podistica Il Campino e Atletica Sinalunga.

CLASSIFICA GENERALE CIRCUITO SANTUARIO DELLE VERTIGHE

La giornata si è aperta con le gare giovanili, che hanno portato in corsa decine di ragazzi, dando energia e colore all’evento. Premi e riconoscimenti sono stati consegnati alla presenza delle autorità locali e del Comitato Festeggiamenti delle Vertighe, lodato per l’organizzazione impeccabile e l’atmosfera accogliente.

Ora l’attenzione si sposta sulle prossime tappe del Grand Prix: il 21 agosto la “Corri Lerchi” e, il 27 agosto, la 52ª edizione della Scalata al Castello ad Arezzo, gara internazionale attesa da appassionati e campioni del podismo mondiale.

Articoli correlati:

Che ‘Rezzoooo è!? Squadra vera, cuore e arieti pronti a sfondare Arezzo, seconda sconfitta di fila: l’Ascoli vince e sorpassa in classifica Ho ingozzato un’oliva ascolana… e un gol anche! Arezzo inarrestabile: terza vittoria consecutiva e sesto posto conquistato Unione Polisportiva Policiano campione d’Italia nelle staffette di cross a Cassino Tennis Giotto: trionfi internazionali per Lorenzo De Vizia e Raffaele Ciurnelli Finale amaro per la BC Servizi: sconfitta di misura a Casale Monferrato

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Acqua e longevità
Articolo successivo
Incidente sulla SR69 a Laterina Pergine Valdarno: due feriti trasportati in ospedale
Redazione
Redazionehttps://www.lortica.it/
L'Ortica: Notizie pungenti, d'intrattenimento e cronache locali. Le ultimissime notizie, ma anche critiche e punture, senza peli sulla lingua.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024