Oltre 200 atleti al 10° Circuito del Santuario delle Vertighe: vittoria per Cannucci e Leonardi, trionfo a squadre della U.P. Policiano

Monte San Savino ha fatto da cornice, martedì 12 agosto, alla 10ª edizione del Circuito del Santuario delle Vertighe, che ha visto al via oltre 200 atleti provenienti da tutta la Toscana e da altre regioni. L’evento, parte dei festeggiamenti per la Madonna delle Vertighe – patrona dell’Autostrada del Sole – ha confermato il proprio prestigio sportivo e organizzativo, ricevendo ampi consensi da atleti e pubblico.

Il percorso competitivo, di 7,2 km su un tracciato collinare, si è concluso con l’arrivo scenografico sul sagrato del Santuario. In campo maschile la vittoria è andata a Matteo Cannucci (G.S. Il Fiorino) in 26’41”, davanti ad Alessandro Terranova (Atl. Castello Firenze) e Gianluca Notturni (U.P. Policiano). La gara si è accesa fin dai primi chilometri, con un quintetto di testa che al secondo passaggio si è frazionato grazie all’allungo decisivo di Cannucci.

Tra le donne dominio della U.P. Policiano: Virginia Leonardi si è imposta in 31’22” precedendo di 20 secondi la compagna di squadra Lucia Checcaglini. Terza, a 50 secondi, Marcella Municchi, già più volte vincitrice della manifestazione.

Nelle categorie speciali, successi per Lucio Floridi (Marathon Città di Castello) negli over 70, e per Claudio Nottolini (Track & Field Grosseto) tra i veterani. Sul podio a squadre la U.P. Policiano ha primeggiato davanti a Podistica Il Campino e Atletica Sinalunga.

CLASSIFICA GENERALE CIRCUITO SANTUARIO DELLE VERTIGHE

La giornata si è aperta con le gare giovanili, che hanno portato in corsa decine di ragazzi, dando energia e colore all’evento. Premi e riconoscimenti sono stati consegnati alla presenza delle autorità locali e del Comitato Festeggiamenti delle Vertighe, lodato per l’organizzazione impeccabile e l’atmosfera accogliente.

Ora l’attenzione si sposta sulle prossime tappe del Grand Prix: il 21 agosto la “Corri Lerchi” e, il 27 agosto, la 52ª edizione della Scalata al Castello ad Arezzo, gara internazionale attesa da appassionati e campioni del podismo mondiale.