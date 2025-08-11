25.4 C
Comune di Arezzo
lunedì, Agosto 11, 2025
type here...
HomeIn primo pianoArezzo, il sindaco ricorda Fabio Fioroni: la nota arriva un pò tardi

Arezzo, il sindaco ricorda Fabio Fioroni: la nota arriva un pò tardi

Commenti ai fatti
Dopo “giornalate” e silenzio, Ghinelli rompe il riserbo per sottolineare l’impegno del Comune. Ma negli scritti di Fabio emerge una storia ben più complessa di assistenza e solitudine.

Gino Perticai
By Gino Perticai

-

Non è per fare polemica, ma per qualcuno la tempistica è tutto: a giorni dal decesso di Fabio Fioroni e solo dopo qualche “giornalata” a tema, arriva la nota ufficiale del sindaco Alessandro Ghinelli. Una nota che ribadisce come la sepoltura fosse già programmata, che gli uffici fossero in attesa del nullaosta e che, negli ultimi anni, il Comune avesse seguito Fabio nei suoi bisogni quotidiani.

Ghinelli coglie l’occasione per respingere l’idea di “solitudine”, ricordando il ruolo di Comune, assistenti sociali, Asl, Caritas e strutture di accoglienza. Un ringraziamento doveroso, ma forse tardivo, rivolto a chi ha seguito Fabio fino all’ultimo metro della sua vita.

Eppure, nei suoi ultimi scritti sui social, Fabio raccontava una realtà meno idilliaca: il 9 novembre 2020 denunciava di essere stato isolato in una stanza fatiscente destinata ai positivi Covid pur avendo 15 tamponi negativi, lamentava di non ricevere da giorni i medicinali necessari e chiedeva persino aiuto per riattivare la linea del cellulare.

Fabio non c’è più, ma le sue parole restano. E oggi, alla luce di questa tardiva dichiarazione, suonano come un promemoria scomodo su cosa significhi davvero “non essere soli”.

Articoli correlati:

Arezzo LED-istrutta: l’illuminazione storica fa le valigie, restano solo le nude verità Ponte a Rigutino messo in sicurezza: transenna monolato e via, a posto anche la coscienza Le epiche gesta del sindaco: quando l’ordinario diventa leggenda Arezzo e provincia in codice arancione: Ghinelli tra caschetto, stivali e… tombini bloccati Arezzo tra rifiuti e turismo: mentre le strade si riempiono di spazzatura, arriva il grande evento delle biciclette d’epoca! FAREAREZZO: promesse, sicurezza e manutenzione. I motori si scaldano, le buche restano Arezzo, commercianti multati per le lavagnette: vietato attirare clienti! Arezzo, la guerra alle lavagnette continua: multati anche i messaggi sulle vetrine!

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Articolo precedente
Imprese in crescita in provincia di Arezzo nel II trimestre 2025: saldo positivo e aumento della domanda di lavoro
Gino Perticai
Gino Perticai
Dal 1973 nel mondo della comunicazione, una breve esperienza Milanese con A.P.C. agenzia di Marketing, con l’avvento delle prime radio in Fm inizia una serie di esperienze nelle radio locali: Radio Torre Petrarca, Radio OK, Golden Radio, Radio Life,  fino al 1998 momento in cui l’innata curiosità e la voglia di sperimentare novità lo portano a maturare il primo interesse sul world wide web. E' da lì che nel 2000 nasce l’idea delle prime testate regionali on line. Fonda Arezzo Notizie e la dirige fino al Giugno 2016. l'Ortica è la sua nuova scommessa.
- Advertisment -
clickandfly dervizi foto video con drone o senza per agriturismi cantine

Dello stesso autore

Sostieni L'Ortica

Un gesto per coltivare l'informazione libera.
Sostenere l'Ortica significa dare valore al giornalismo indipendente.
Con una donazione puoi contribuire concretamente al nostro impegno nel fornire notizie senza condizionamenti.
Ogni piccolo sostegno conta: unisciti a noi nella nostra missione per un'informazione libera e imparziale.
Grazie per il tuo sostegno prezioso.
Dona con Paypal

Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti

Cronache locali. Critiche e punture senza peli sulla lingua.

Contattaci: info@clickey.it

Seguici

© Copyright - 2025 L'Ortica - Direttore responsabile Gino Perticai || Registro stampa Trib. di Arezzo n. 6 28/5/15 - ROC 26524 || CF PRTGNI54M09A390L

Remastered by Click&Fly drone video foto & web - Arezzo 2024