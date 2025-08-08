Sansepolcro e Arezzo si dividono la posta: 1-1 in amichevole

Partita di allenamento con poche emozioni e tanto equilibrio tattico. I padroni di casa, ben organizzati dietro, hanno chiuso gli spazi centrali e limitato le incursioni sulle fasce, impedendo di fatto all’Arezzo di sfruttare al meglio il nuovo arrivato Cianci. Nel primo tempo, unica occasione amaranto al 1’ con una punizione di Tavernelli, parata senza difficoltà. Al 16’ il Sansepolcro ha sbloccato il risultato in contropiede: Bonci, lanciato sulla destra, ha superato in velocità Coccia e messo in mezzo un rasoterra su cui i centrali Chiosa e Arena sono stati anticipati da Vitiello.

La reazione dell’Arezzo è arrivata al 30’: cross a mezza altezza per Cianci, che ha appoggiato a Mawuli per la girata vincente dell’1-1.

Nella ripresa, con l’ingresso di Guccione, la squadra ha trovato un po’ più di ordine, ma i padroni di casa hanno continuato a difendere bene ogni zona del campo. Da segnalare solo una punizione di Chierico e poco altro. Gara che si è chiusa senza grandi trame di gioco, com’era prevedibile per un test amichevole, ma che ha mostrato come in campionato ci saranno avversari pronti a chiudersi con la stessa organizzazione.

Pagelle Arezzo: