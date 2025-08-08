19.7 C
Comune di Arezzo
venerdì, Agosto 8, 2025
Sansepolcro e Arezzo si dividono la posta: 1-1 in amichevole

Sansepolcro e Arezzo si dividono la posta: 1-1 in amichevole

Amichevole senza vincitori né vinti: poche occasioni e difese protagoniste

Cesare Fracassi
Cesare Fracassi

-

Partita di allenamento con poche emozioni e tanto equilibrio tattico. I padroni di casa, ben organizzati dietro, hanno chiuso gli spazi centrali e limitato le incursioni sulle fasce, impedendo di fatto all’Arezzo di sfruttare al meglio il nuovo arrivato Cianci. Nel primo tempo, unica occasione amaranto al 1’ con una punizione di Tavernelli, parata senza difficoltà. Al 16’ il Sansepolcro ha sbloccato il risultato in contropiede: Bonci, lanciato sulla destra, ha superato in velocità Coccia e messo in mezzo un rasoterra su cui i centrali Chiosa e Arena sono stati anticipati da Vitiello.

La reazione dell’Arezzo è arrivata al 30’: cross a mezza altezza per Cianci, che ha appoggiato a Mawuli per la girata vincente dell’1-1.

Nella ripresa, con l’ingresso di Guccione, la squadra ha trovato un po’ più di ordine, ma i padroni di casa hanno continuato a difendere bene ogni zona del campo. Da segnalare solo una punizione di Chierico e poco altro. Gara che si è chiusa senza grandi trame di gioco, com’era prevedibile per un test amichevole, ma che ha mostrato come in campionato ci saranno avversari pronti a chiudersi con la stessa organizzazione.

Pagelle Arezzo:

  • Trombini: n.g. – Incolpevole sul gol.
  • Venturi: n.g. – Inoperoso.
  • Renzi: 6 – Si propone poco.
  • De Col: 6 – Quasi mai chiamato in causa.
  • Arena: 5,5 – In ritardo su Vitiello nell’azione del gol.
  • Chiosa: 5,5 – Stesso errore di Arena sull’1-0.
  • Gigli: n.g.
  • Gilli: 5,5 – Un po’ troppo falloso.
  • Coccia: 5,5 – Superato due volte da Bonci.
  • Righetti: 5,5 – Poco incisivo.
  • Mawuli: 6 – Due palloni toccati, uno è gol.
  • Ferrara: 6 – Buona tecnica, ma pochi spunti.
  • Iaccarino: 5,5 – Spaesato.
  • Guccione: 6 – Buoni lanci, ma manca il supporto sulle fasce.
  • Sani: 6 – Si muove bene insieme a Tavernelli.
  • Chierico: 5,5 – Una punizione, poi poco altro.
  • Dell’Aquila: 5,5 – Impegno, ma evanescente.
  • Pattarello: 6 – Poco incisivo.
  • Cianci: 6 – Un solo pallone giocabile, trasformato in assist.
  • Ravasio: 6 – Si impegna, ma non riceve palloni utili.
    vTavernelli: 6,5 – Pimpante e volenteroso, ma poco supportato.
  • Varela: 5,5 – Se non ha spazio fatica a incidere.
  • Bucchi (all.): 5,5 – Scelte poco efficaci se l’obiettivo era vincere.

    Altri:
  • Ermini (Sansepolcro): 7 – Classe 2005, ottimo tra i pali.
  • Barbone (Sansepolcro): 6 – Compito difficile contro Tavernelli.Foto: S.S. Arezzo

Cesare Fracassi
Cesare Fracassi
Nato ad Arezzo nel 1946, in via Crispi 66, al suono della prima sirena del Fabbricone. Frequentò le elementari a Sant'Agnese, una scuola di vita e di battaglie. Dopo le medie, proseguì con il liceo classico e intraprese studi di medicina e giurisprudenza, completando tutti gli esami di quest'ultima. Calciatore dilettante, fondatore della squadra Tuscar Canaglia, sciatore agonistico e presidente della FISI provinciale. Esperienze lavorative: mangimista, bancario, consulente finanziario, orafo, advisor per carte di credito, ideatore della 3/F Card, registrata presso la SIAE (sezione Olaf n°1699 del 13/4/2000) con il titolo "Global System", agricoltore e, ora, pensionato.
