Il rododendro spione: la telecamera guarda le foglie non i ladri

Castiglioni, Porta Ciribilla (o Porta Nuova, per chi s’è rifatto il look).
La telecamera messa lì per beccare i furbetti? Ora tiene d’occhio… le foglie dell’oleandro!
Il capogruppo di Rinascimento Castiglionese, Paolo Brandi, s’è accorto che ‘st’occhio elettronico, invece di vigilare sull’accesso al paese, sta facendo la guardia… ai rami.
Gli han messo davanti un bosco intero e lei, poverina, riprende petali e polline a manetta.
Brandi chiede:
“Ma quante altre telecamere son cieche?”
“Quante funzionano davvero?”
Nel dubbio, la criminalità organizzata di zona già pensa di vestirsi da floricoltori per passare inosservata.
E se passa un malintenzionato? Basta che si metta ‘n fiore in testa e passa per un arbusto…
Prima proposta urgente: mandare un giardiniere, ché qui non serve un tecnico, ma un paio de forbici.
Poi magari controlliamo pure le altre, che non si sa mai… Magari ce n’è una a Porta Perugina che inquadra il pollaio, e un’altra a Porta Fiorentina che registra solo tramonti romantici.
MORALE: a Castiglioni, la sicurezza passa… per la potatura.