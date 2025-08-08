19.7 C
Comune di Arezzo
venerdì, Agosto 8, 2025
Il rododendro spione: la telecamera guarda le foglie non i ladri

Tra sicurezza e potatura: la telecamera di Porta Ciribilla “ammira” i rododendri invece di vigilare sul paese

Gianni Bufaloni
Gianni Bufaloni

-

Castiglioni, Porta Ciribilla (o Porta Nuova, per chi s’è rifatto il look).
La telecamera messa lì per beccare i furbetti? Ora tiene d’occhio… le foglie dell’oleandro!

Il capogruppo di Rinascimento Castiglionese, Paolo Brandi, s’è accorto che ‘st’occhio elettronico, invece di vigilare sull’accesso al paese, sta facendo la guardia… ai rami.
Gli han messo davanti un bosco intero e lei, poverina, riprende petali e polline a manetta.

Brandi chiede:

“Ma quante altre telecamere son cieche?”

“Quante funzionano davvero?”

Nel dubbio, la criminalità organizzata di zona già pensa di vestirsi da floricoltori per passare inosservata.
E se passa un malintenzionato? Basta che si metta ‘n fiore in testa e passa per un arbusto…

Prima proposta urgente: mandare un giardiniere, ché qui non serve un tecnico, ma un paio de forbici.
Poi magari controlliamo pure le altre, che non si sa mai… Magari ce n’è una a Porta Perugina che inquadra il pollaio, e un’altra a Porta Fiorentina che registra solo tramonti romantici.

MORALE: a Castiglioni, la sicurezza passa… per la potatura.

Gianni Bufaloni
Gianni Bufaloni
Gianni Bufaloni (nato il 1° aprile di un anno imprecisato, perché gli piace mantenere un alone di mistero) è un giornalista, scrittore e debunker di professione, noto per il suo acume nel smontare bufale e teorie del complotto con una buona dose di ironia. Cresciuto tra vecchie macchine da scrivere, giornali ingialliti e discussioni animate al bar, sviluppa fin da giovane un'insana passione per la verità… e per il caffè corretto. Dopo una laurea mai del tutto confermata in Giornalismo Investigativo presso l'Università della Vita e un master in Sarcasmo Applicato, si dedica alla sua missione: scovare fandonie, ridicolizzare fake news e dare il tormento ai complottisti più fantasiosi. Ha collaborato con testate inesistenti come Il Giornale delle Bufale, La Verità (Quella Vera) e Fact-Checker’s Monthly, oltre a essere autore del bestseller immaginario "La Terra è rotonda e altre scomode verità". Attualmente vive tra la redazione e i social, dove smonta quotidianamente le teorie più assurde con il suo motto: "Una bufala al giorno toglie il neurone di torno". Se lo cercate, probabilmente sta battibeccando con qualche utente convinto che gli Illuminati controllino il meteo.
