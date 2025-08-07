Incendio in serra agricola a Cortona: ustionato un uomo, intervento dei Vigili del Fuoco

Cortona (Loc. Prego), 7 agosto 2025 – I Vigili del Fuoco del distaccamento di Cortona, con il supporto della sede centrale di Arezzo, sono intervenuti nel pomeriggio per un incendio che ha interessato un annesso agricolo nella località di Prego, nel comune di Cortona.

Le fiamme hanno completamente coinvolto una serra di circa 360 metri quadrati, all’interno della quale si trovavano un trattore, una ruspa e diversi attrezzi agricoli. Le squadre antincendio, giunte sul posto con due mezzi operativi e un’autobotte proveniente dalla centrale di Arezzo, sono riuscite a domare l’incendio e a mettere in sicurezza alcune bombole di gas presenti all’interno della struttura, evitando rischi ulteriori.

Durante le fasi iniziali del rogo, un uomo di circa 67 anni è rimasto ustionato nel tentativo di spegnere le fiamme autonomamente, prima dell’arrivo dei soccorsi. L’uomo è stato prontamente preso in carico dal personale sanitario del 118, intervenuto sul posto.