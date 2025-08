A Talzano l’immondizia si affitta il marciapiede, ma Sei Toscana ti affitta il portafoglio: 360 euro per un servizio fantasma

Quindici giorni. Forse di più. Talzano, frazione aretina immersa nel verde (e ora anche nel marrone), aspetta che qualcuno si ricordi che l’immondizia non è un arredo urbano. Ma niente, la monnezza sta lì, fiera e compatta, a fare da monumento al “servizio” di Sei Toscana, che invece di passare a ritirarla, ti passa direttamente la bolletta da 180 euro. Semestrale. Precisa come un treno giapponese. E con la stessa delicatezza di una ruspa in un negozio di cristalli.

Daniele Landi, con la pazienza ormai al limite della galassia, sbotta su Facebook:

“Una VERGOGNA 15gg, e forse anche qualcosa di più, che non ritirano l’immondizia (loc. Talzano) e poi ti mandano bollettini semestrali da 180 euro… come se ti venissero pure a fare le pulizie in casa.”

Ma come in ogni vicenda italiana che si rispetti, arriva il commentatore della burocrazia creativa. Ecco Stefano Bidini che dice:

“Ma voi pensate che gli addetti guardano quello che scrivete in questi gruppi? Mandate le foto e il luogo alla Sei Toscana direttamente via mail…”

Bravo Stefano, geniale. Perché nessuno ci aveva pensato! Il problema è che a Talzano le mail finiscono dritte dritte nel cestino… virtuale, quello che invece la spazzatura vera se la tiene stretta.

E Landi, giustamente, risponde a tono:

“E tu non pensi che non sia già stato fatto? È stato fatto eccome! Non gli può fregà de meno… Questo post è solo ed esclusivamente un semplice sfogo.”

Perché quando il servizio non funziona, la prassi diventa sfogo, la bolletta diventa rapina, e la pazienza del cittadino diventa compostabile come i sacchetti che restano lì a fermentare.

E mentre a Rigutino si parla di sacchetti vagabondi che scelgono autonomamente dove vivere (vedi L’Ortica del giorno), a Talzano siamo proprio alla versione marciapiede residence: la mondezza resta lì e non la smuove nemmeno il Maestrale.

Ma tranquilli, eh. Quando arriva la bolletta, lì non sbagliano mai.

La differenziata la fanno solo con le priorità: IMMONDIZIA – la lasciamo lì. SOLDI – li prendiamo subito.

Commenti:

“A Talzano il porta a porta lo fanno… ma tocca portarsela da soli.”

“Sei Toscana, slogan 2025: ‘Noi differenziamo: il servizio da una parte, il conto dall’altra’.”

“Quindici giorni? A momenti i sacchetti votano per il Consiglio Comunale.”

“Se l’immondizia resta lì abbastanza, può chiedere la residenza.”

“Mail, segnalazioni, foto. Ormai l’immondizia ha più documentazione di un atto notarile.”

COMUNICATO STAMPA UFFICIALE DI SEI TOSCANA (versione onirico-satirica)

Oggetto: Segnalazioni Talzano – Servizio di Raccolta “A Tappe”

Gentili cittadini del Comune di Arezzo, loc. Talzano,

abbiamo preso visione con grande attenzione delle numerose segnalazioni pervenute sui social, via mail, piccioni viaggiatori, segnali di fumo e bottiglie galleggianti, riguardo la temporanea permanenza dei sacchetti dei rifiuti presso i marciapiedi delle vostre abitazioni.

Ci teniamo a rassicurarvi che la situazione è sotto controllo. Il nostro innovativo progetto di “Raccolta Prolungata di Comunità” prevede infatti di lasciare i rifiuti sul posto affinché si integrino nel tessuto sociale locale, in un percorso di educazione civica che mira a sensibilizzare il cittadino all’importanza della differenziata… ma anche della rassegnazione.

Smentiamo categoricamente le voci secondo cui i sacchetti starebbero facendo richiesta di cittadinanza talzanese. Tuttavia, apprezziamo il senso di comunità che si è venuto a creare tra rifiuti e residenti, un modello di convivenza che potrebbe essere esportato in altre frazioni.

Relativamente alla bolletta di 180 euro, desideriamo ricordarvi che la tariffa non si basa sul servizio effettivamente reso, bensì sull’“Impegno emotivo” profuso dal personale nel considerare la possibilità di passare.

Ogni bollettino emesso è dunque un atto di vicinanza e solidarietà aziendale. Un abbraccio fiscale, se preferite.

Per quanto riguarda le vostre segnalazioni, comunichiamo ufficialmente che le stiamo leggendo tutte… appena troviamo la password della casella PEC.

Nel frattempo, vi invitiamo a continuare a “interagire emotivamente” con i vostri sacchetti, in attesa che il nostro algoritmo decida che è giunto il loro momento di essere raccolti.

Quando? Ah, questo dipende dal meteo, dall’allineamento dei pianeti e dal consumo annuo di caffè in sede.

Ringraziandovi per la collaborazione, vi salutiamo con il nostro nuovo slogan:

“Sei Toscana: noi la spazzatura la raccogliamo… di spirito.”

Cordiali saluti,

Servizio Comunicazione Ufficio Spostamenti Lenti – Sei Toscana Spa