Arezzo presenta la nuova squadra antincendio boschivo: pronta a proteggere il territorio

Il Comune di Arezzo ha ufficialmente presentato la propria squadra AIB (Antincendio Boschivo), rafforzando l’impegno dell’amministrazione nella prevenzione e nella lotta attiva contro gli incendi che minacciano il patrimonio forestale. La squadra è parte integrante del sistema regionale AIB della Toscana e rappresenta un presidio altamente specializzato, pronto a intervenire con tempestività in caso di emergenza.

Composta da cinque operai forestali e da un direttore operativo, la squadra comunale è stata formata presso il centro regionale AIB di Monticiano (Siena). Opera con mezzi fuoristrada dotati di attrezzature specifiche ed è basata in una sede strategica nei pressi di Palazzo del Pero, in costante collegamento radio con la rete regionale e con il Centro Operativo Provinciale (COP) di Loro Ciuffenna, che coordina le attività a livello provinciale.

A supporto delle attività, il Comune si avvale anche della collaborazione dei volontari dell’associazione “La Racchetta”, con cui è attiva una convenzione dedicata.

“La squadra antincendio del Comune di Arezzo – dichiara l’assessore Alessandro Casi – è una risorsa fondamentale per la tutela del nostro ambiente e la sicurezza dei cittadini. Operano con professionalità anche in condizioni estreme e svolgono un lavoro prezioso. Invito tutti al rispetto delle regole, in particolare del divieto di abbruciamento, per evitare rischi e non sovraccaricare il sistema operativo.”

L’azione della squadra comunale è costante durante tutto l’anno: nei mesi invernali si occupa della manutenzione forestale, fondamentale per la prevenzione, mentre in estate è operativa sia in fase di sorveglianza che in risposta rapida a segnalazioni di incendio. Durante i periodi di rischio moderato, gli operatori intervengono per la manutenzione delle infrastrutture AIB, come i cinque laghetti artificiali sui rilievi comunali, oltre a occuparsi dello sfalcio dell’erba e della pulizia delle strade montane, essenziali per il passaggio dei mezzi di soccorso.

Nel periodo di massima allerta, come quello attualmente in corso, la squadra è pronta a essere attivata dal COP per interventi anche in supporto ad altre zone della provincia o della regione. La dotazione comprende due autobotti fuoristrada, due pickup con moduli antincendio e mezzi agricoli come trattori con lama apripista, impiegati per creare linee tagliafuoco o mettere in sicurezza le aree colpite dal fuoco.

In caso di incendio accertato, il direttore operativo comunale assume la direzione delle operazioni sul posto e può richiedere rinforzi, inclusi i mezzi aerei della flotta regionale (fino a 10 elicotteri) o nazionale (Canadair della Protezione Civile con base a Ciampino).

L’efficacia del sistema AIB è stata confermata anche da recenti episodi nel territorio aretino, dove la rapidità d’azione ha permesso di contenere piccoli focolai prima che diventassero gravi emergenze, nonostante le condizioni climatiche critiche.

Si ricorda infine che, come stabilito dalla Regione Toscana, fino al 31 agosto è in vigore il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali. Anche una semplice segnalazione di fumo può attivare l’intero sistema di emergenza, sottraendo risorse preziose a eventuali incendi reali.