“Ecco, vengo Signore”: Nicholas e Reginald consacrati sacerdoti nella solennità dei Santi Pietro e Paolo

“Il Signore continua a chiamare operai per la sua messe”. Domenica 29 giugno 2025, nel giorno luminoso della solennità dei Santi Pietro e Paolo, la Chiesa di Arezzo-Cortona-Sansepolcro accoglierà con gioia il dono di due nuove ordinazioni sacerdotali: Nicholas Spertilli Raffaelli e Reginald Madeus saranno consacrati presbiteri nella Cattedrale dei Santi Pietro e Donato, alle ore 18, per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del Vescovo Andrea Migliavacca.

Nicholas, originario di Le Poggiola, ha intrapreso il cammino in Seminario nel 2017 e tra pochi giorni compirà trent’anni.

Reginald, originario di Haiti, è cresciuto in una famiglia di fede protestante. Dopo la sua conversione al cattolicesimo, ha vissuto un lungo itinerario di discernimento tra la sua terra e l’Italia, entrando nel Seminario di Arezzo nel 2021.

Nei giorni scorsi, durante la Messa di fine anno in Seminario, il Vescovo ha ricordato il proprio anniversario di ordinazione, ringraziando il Signore per i doni ricevuti e accompagnando con la preghiera e la benedizione i due giovani diaconi che ora si apprestano a pronunciare un “sì” totale e irrevocabile.

Con il giuramento di fedeltà e l’offerta di sé, Nicholas e Reginald si affidano alla volontà di Dio, pronti a servire il popolo santo di Dio come strumenti di grazia, annuncio e carità. In loro, la Chiesa vede riflessa la fedeltà del Signore che, anche oggi, continua a chiamare e a guidare.

Questa ordinazione è una festa non solo per la diocesi, ma per tutta la Chiesa, che si arricchisce di due nuovi pastori, testimoni del Vangelo tra le comunità. Un invito a pregare per loro, perché il Signore custodisca i loro passi e li renda segno vivo del suo amore nel mondo.