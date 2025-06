Controlli urgenti sull’area Sacci: il sindaco di Chiusi della Verna sollecita interventi per salute e ambiente

Il sindaco di Chiusi della Verna, Giampaolo Tellini, ha richiesto nuovi controlli ambientali e sanitari sull’area dell’ex cementificio Sacci, situato nei pressi di Corsalone. In una comunicazione inviata ad Asl Toscana Sud Est, Arpat Arezzo e Comune di Bibbiena, il primo cittadino sottolinea l’urgenza di una valutazione complessiva dello stato del sito, per verificare l’eventuale presenza di materiali pericolosi e predisporre le necessarie misure di sicurezza.

La richiesta nasce anche dalla mancata attuazione, da parte della proprietà, dell’ordinanza per la rimozione dei rifiuti e dal persistente stato di abbandono. Tellini evidenzia i segni di degrado avanzato, inclusi crolli e deterioramenti strutturali, che pongono rischi concreti per la salute pubblica e per l’ambiente.

«La priorità è tutelare la salute dei cittadini e la sicurezza dell’area – dichiara il sindaco – anche alla luce della crescente preoccupazione della comunità, testimoniata dalla nascita del comitato “Ripuliamo la Sacci”». Tellini sollecita quindi un’azione congiunta e tempestiva per evitare che l’inerzia provochi danni irreversibili.