Lite in casa degenera: morde una carabiniera e finisce in arresto

Una violenta lite tra un uomo e una donna, entrambi cinquantenni, è scoppiata nella tarda serata dell’1 giugno in un appartamento di Ponticino, frazione di Laterina Pergine Valdarno. L’alterco, probabilmente alimentato dall’alcol, ha richiesto l’intervento dei carabinieri, che giunti sul posto si sono trovati di fronte a una scena fuori controllo.

L’uomo voleva che la donna lasciasse l’abitazione, ma lei si è rifiutata. I militari sono riusciti inizialmente a separarli, collocandoli in stanze diverse. Tuttavia, la situazione è degenerata ulteriormente: la donna ha lanciato un vaso di vetro contro i carabinieri, mentre l’uomo ha tentato di impugnare una mazza, venendo subito bloccato.

All’arrivo dei rinforzi, la donna è stata accompagnata fuori dalla camera da letto, ma alla vista dell’uomo la lite è ripresa. La cinquantenne lo ha aggredito tirandogli i capelli, costringendo i militari a intervenire di nuovo. Durante la colluttazione, ha graffiato e morso una carabiniera, procurandole una ferita a un dito.

La serata si è conclusa al pronto soccorso dell’ospedale di Montevarchi: la militare è stata dimessa con una prognosi di 7 giorni, mentre la donna è stata presa in carico dai sanitari e arrestata per resistenza a pubblico ufficiale. Questa mattina è comparsa davanti al giudice per il processo con rito direttissimo.