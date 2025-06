Antenna di via Sicilia, il Comune ricorre al Consiglio di Stato: “sentenza fragile, andiamo avanti”

La vicesindaca Lucia Tanti e l’assessora all’urbanistica Francesca Lucherini annunciano che l’Amministrazione comunale presenterà ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar in merito all’installazione di un’antenna in via Sicilia.

“Rispettiamo ovviamente il giudizio del Tar – dichiarano – ma lo riteniamo fragile e sbrigativo. Per questo motivo esercitiamo il nostro diritto di ricorrere al Consiglio di Stato”. Secondo le due amministratrici, l’approvazione imminente del piano antenne non rappresenta una motivazione valida per procedere con urgenza all’installazione: “Non c’è indifferibilità, né si sono mai sollevate questioni sanitarie dopo il parere favorevole di Arpat”.

Tanti e Lucherini sottolineano invece il mancato dialogo con l’azienda proponente: “Abbiamo sempre chiesto un confronto su più siti alternativi, a parità di servizio. Questa interlocuzione non è mai stata accolta nei termini da noi richiesti. È questo il vero nodo politico, e non intendiamo fare alcun passo indietro”.

“Nel pieno rispetto delle sentenze – concludono – ma ancora di più nel rispetto dei nostri diritti di amministratori e di quelli dei cittadini, proseguiamo con determinazione sulla strada intrapresa, onorando gli impegni assunti”.