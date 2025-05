“Commercianti sentinelle del centro”: ad Arezzo parte il progetto per una città più sicura

È entrato ufficialmente in funzione il progetto “+Sicuro in Centro”, nato dall’accordo tra Comune di Arezzo e Confcommercio con l’avallo del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza presieduto dal Prefetto Clemente Di Nuzzo. L’iniziativa punta a rafforzare la sicurezza urbana grazie alla collaborazione attiva dei commercianti, trasformati in vere e proprie sentinelle del territorio.

Sedici imprenditori, scelti tra i più radicati nelle aree urbane del centro e delle principali zone commerciali, fungeranno da referenti territoriali. In ciascuna delle 16 aree individuate – da piazza Grande a Pescaiola, passando per Corso Italia e via Romana – questi “capi maglia” raccoglieranno dai colleghi segnalazioni relative a situazioni anomale o sospette, come presenze insolite o potenziali tentativi di furto. Le informazioni, trasmesse in tempo reale tramite una chat dedicata, verranno filtrate e inviate alla Polizia Municipale, che valuterà eventuali azioni o interventi.

Il progetto si inserisce nel più ampio percorso di sicurezza partecipata avviato ad Arezzo già nel 2016, e consolida la sinergia tra istituzioni, forze dell’ordine e cittadini.