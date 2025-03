Cortona, parte il conto alla rovescia per Chianina & Syrah 2025: enologia, gastronomia e cultura

La città di Cortona è pronta ad ospitare la nuova edizione di Chianina & Syrah, il «Festival del buon vivere», che prenderà il via venerdì 7 marzo con il Simposio internazionale dedicato a enologia e allevamento. Il programma prevede due giorni di degustazioni al Centro convegni Sant’Agostino, dove avrà luogo il tanto atteso evento «Sorsi & morsi», che offre l’opportunità di assaporare le eccellenze locali in un confronto diretto tra produttori e pubblico.

Il primo appuntamento si terrà venerdì 7 marzo alle 9, nella sala Medicea di Palazzo Casali, con il convegno «Cortona città d’arte e di Syrah». La giornata si aprirà con una serie di interventi di esperti nel settore enologico, focalizzati sul tema «Fermentazioni spontanee e lieviti non Saccharomyces: rischio o opportunità per la valorizzazione del Syrah». Nel pomeriggio, il convegno si sposterà su «Nuovi orizzonti per la filiera della Chianina: valore e innovazione in un contesto dinamico».

Programma 2025

Matteo Finocchi, consigliere comunale e ricercatore in zootecnia, ha espresso il suo orgoglio per aver contribuito all’organizzazione del Simposio internazionale, che quest’anno dedica una sessione alla Chianina. “Valorizzare le eccellenze locali è fondamentale per stimolare economia, turismo e paesaggio,” ha dichiarato Finocchi, sottolineando l’importanza di approfondire temi come le fermentazioni spontanee e la sostenibilità nella filiera della Chianina.

Andrea Petrini, direttore del Consorzio di Tutela ‘Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IGP’, ha espresso soddisfazione per la partecipazione all’evento, che celebra due prodotti di eccellenza che trovano nel loro legame con il territorio un valore aggiunto unico. «Come il Syrah, valorizzato dal marchio ‘Cortona DOC’, anche la Chianina, con la certificazione IGP, rappresenta una garanzia di autenticità per i consumatori», ha affermato Petrini, rimarcando l’importanza di eventi come questo per ribadire l’impegno dei produttori.

La manifestazione proseguirà con due cene di gala al Teatro Signorelli, preparate da chef stellati. Sabato 8 marzo, alle 11, il Centro convegni Sant’Agostino aprirà le porte alla kermesse enogastronomica «Sorsi & morsi», con la partecipazione di oltre 40 cantine, 35 stand gastronomici, masterclass di vini, talk e laboratori di cucina, insieme a eventi pensati per i più piccoli. Un’occasione imperdibile per immergersi nei sapori e nella cultura del territorio cortonese.