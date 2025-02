San Valentino è alle porte e, mentre alcuni stanno lucidando i cuoricini, altri stanno affilando il sarcasmo. Che tu sia innamorato, single convinto o semplicemente allergico alla melassa romantica, le stelle hanno qualcosa da dire su questa giornata. Spoiler: non sarà tutto rose e fiori… ma almeno ci faremo due risate!

Ariete

(21 marzo – 19 aprile)

La pazienza non è il tuo forte, e oggi sarà messa a dura prova. Chiunque ti contraddica rischia l’estinzione immediata. Prova a contare fino a 10… o fino al prossimo secolo.

Toro

(20 aprile – 20 maggio)

Un altro giorno perfetto per rimanere incollato al divano a mangiare come se stessi preparando il letargo. Chi ha bisogno di amore quando esistono il cioccolato e il comfort food?

Gemelli

(21 maggio – 20 giugno)

Oggi sei così indeciso che potresti passare tre ore a scegliere tra ignorare i messaggi o rispondere con un “K.” Qualunque sia la tua scelta, non cambierà il corso della storia.

Cancro

(21 giugno – 22 luglio)

Sensi di colpa in arrivo! Ti sentirai emotivamente devastato per aver lasciato il gatto da solo per 5 minuti. Respira: lui si riprenderà, tu forse no.

Leone

(23 luglio – 22 agosto)

Tutti dovrebbero amarti, adorarti e celebrarti come una divinità. Strano che il mondo non lo abbia ancora capito. Oggi dovrai ricordarlo con qualche selfie e post motivazionale su Instagram.

Vergine



(23 agosto – 22 settembre)

Oggi il caos regnerà sovrano. Anche se hai pianificato tutto nei minimi dettagli, ci sarà sempre quel dettaglio che sfuggirà al tuo controllo. E no, non è colpa tua. O forse sì.

Bilancia



(23 settembre – 22 ottobre)

Sei ancora lì a decidere se amare o odiare San Valentino. Nel dubbio, potresti organizzare una cena per due con te stesso. Almeno il tuo peggior difetto lo conosci già.

Scorpione



(23 ottobre – 21 novembre)

Oggi ti guardano storto? Bene, il tuo sguardo da serial killer farà il resto. Sei il mistero incarnato, ma prova a non far scappare tutti prima del 14.

Sagittario



(22 novembre – 21 dicembre)

La tua voglia di scappare dalle responsabilità oggi raggiungerà livelli olimpionici. Ti aspettano mille impegni, ma tu sei già mentalmente alle Maldive. Peccato che sia solo nella tua testa.

Capricorno



(22 dicembre – 19 gennaio)

Lavoro, doveri, responsabilità… che noia! Oggi potresti persino osare e concederti cinque minuti di svago. Ma niente paura: il senso di colpa ti riporterà subito alla realtà.

Acquario



(20 gennaio – 18 febbraio)

Oggi sarai così avanti che la gente faticherà a starti dietro. Peccato che la tua originalità venga confusa con stranezza. Ma chi se ne frega, loro non capiscono la tua genialità.

Pesci



(19 febbraio – 20 marzo)

Romantico come sempre, oggi sognerai il grande amore… che però esiste solo nei film. La realtà? Il tuo gatto che ti ignora e un messaggio visualizzato senza risposta.