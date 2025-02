Nido Sitorni: via libera alla ristrutturazione e a 12 nuovi posti per i lattanti

La Giunta Comunale ha approvato il documento di fattibilità per la realizzazione di una nuova sezione lattanti presso il nido Sitorni. L’intervento prevede la ristrutturazione di uno spazio di circa 120 metri quadrati, con lavori di miglioramento sismico, per un investimento complessivo di 650.000 euro.

Il progetto consentirà di aggiungere 12 posti per bambini tra i 3 e i 12 mesi, avvicinando sempre più l’obiettivo di azzerare le liste d’attesa per questa fascia d’età e portando a oltre 100 il totale dei posti disponibili. La scelta di ampliare il nido Sitorni è motivata dalla presenza già esistente di una sezione per bambini dai 12 mesi in su, permettendo così un percorso educativo completo da 0 a 3 anni.

“Con questo intervento vogliamo rispondere concretamente alle esigenze delle famiglie, offrendo un servizio di qualità in un ambiente sicuro e accogliente”, hanno dichiarato il vicesindaco Lucia Tanti e l’assessore Alessandro Casi.

L’intervento non si limiterà alla creazione della nuova sezione, ma includerà anche lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico per garantire la massima sicurezza degli ambienti. Questo investimento, insieme alla progettazione del nuovo nido Colombo e agli interventi previsti a San Domenico e Il Matto, contribuirà a migliorare la qualità della vita delle famiglie e a sostenere la crescita dei più piccoli nella comunità.