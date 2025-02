Arezzo, un pareggio deludente: niente svolta a Gubbio

Chi si attendeva una prova di orgoglio dopo la pessima prestazione di lunedì sera è rimasto deluso. Lo 0-0 di Gubbio non è assolutamente un risultato positivo. L’Arezzo, in 90 minuti, escluso il tiro di Montini al 42’ del primo tempo, non ha mai tirato in porta. E questo nonostante abbia giocato in superiorità numerica per 40 minuti nella ripresa.

Poi, come sembra ormai un marchio di fabbrica, arriva il solito retropassaggio rischioso che mette in difficoltà Trombini, costretto a giocare il pallone sulla linea di porta con l’avversario in pressing. Per fortuna, stavolta, non è arrivato l’autogol.

La cronaca della partita si esaurisce qui. Gli amaranto non hanno mai dato segnali di reazione, la gara si è incanalata su un binario statico e nessun cambio è riuscito a scuoterla. Troise ha provato a schierare una formazione ultra offensiva, ma nessun pallone è mai stato giocabile per chi avrebbe dovuto finalizzare. Gli unici tentativi degni di nota sono arrivati da Gigli, che ha colpito di testa un paio di volte senza inquadrare la porta. Ogunseye avrebbe avuto una buona occasione in pieno recupero, ma si è liberato in area piccola commettendo fallo sul proprio marcatore. Il gol non è stato nemmeno annullato, poiché l’arbitro aveva già interrotto il gioco.

I problemi dell’Arezzo restano sempre gli stessi: la squadra costruisce, ma si perde quando deve trovare l’idea giusta per finalizzare e mandare il pallone in rete.

A fine gara, i numerosi tifosi amaranto accorsi a Gubbio hanno espresso tutto il loro disappunto. In sala stampa, il direttore sportivo Cutolo ha lasciato intendere che nelle prossime ore saranno prese decisioni dolorose, un chiaro segnale di un possibile cambio in panchina.

Dopo la netta vittoria di Legnago, c’era la sensazione di essersi illusi per una prestazione ottenuta contro un avversario troppo inferiore. Avevamo detto che le successive cinque gare sarebbero state il vero banco di prova per capire la stagione amaranto. Le prime due sfide dipingono un futuro a tinte scure, soprattutto guardando ai prossimi impegni contro Ternana e Torres.

