Arezzo saluta il 2024: Capodanno Diaboliko in piazza S. Agostino tra musica, brindisi e solidarietà

Quest’anno il cuore della festa di fine anno batte più forte che mai ad Arezzo! Piazza S. Agostino si prepara ad accogliere migliaia di persone per un Capodanno che promette di essere indimenticabile, grazie al tema speciale “Capodanno Diabiliko”.

Organizzata dalla Fondazione Arezzo Wave Italia e dal Comune di Arezzo, che ha investito 50mila euro nell’evento, la serata sarà un mix esplosivo di spettacolo, musica e solidarietà. Il protagonista simbolico sarà Diabolik, il celebre personaggio dei fumetti, che torna a ispirare la città grazie alla collaborazione con Mario Gomboli, storico soggettista ed editore del fumetto cult.

Ma non è solo una festa per gli amanti di Diabolik: l’iniziativa avrà anche uno scopo benefico. Il Calcit, da sempre vicino alla comunità, organizzerà un’asta di oggetti esclusivi e opere d’arte per raccogliere fondi a sostegno delle sue attività. L’asta sarà trasmessa in diretta su Arezzo TV e Amaranto Channel, con una replica prevista due settimane dopo, per coinvolgere ancora più persone. “Unire la città nei momenti migliori è il nostro obiettivo”, ha commentato il presidente del Calcit, Giancarlo Sassoli.

La festa inizierà alle ore 21 del 31 dicembre e proseguirà fino alle prime ore del nuovo anno, con un programma musicale ricco e variegato. Sul palco saliranno giovani talenti locali come Karma, Brunacci ed Eny, seguiti da esibizioni travolgenti di “The Ricover Band” e “I Matti delle Giuncaie”. Il momento più emozionante arriverà con il tributo a Erriquez della Bandabardò, offerto da Finaz, Don Bachi, Pacho e Peppe Voltarelli. Dopo la mezzanotte, “Disca DJ” farà scatenare il pubblico fino alla fine della notte.

E non è finita qui! Per salutare il 2024 con stile, Conad offrirà un brindisi gratuito ai primi 1.999 partecipanti: bollicine e allegria per brindare insieme al nuovo anno.

Musica, divertimento e solidarietà: Arezzo è pronta a regalare un Capodanno che lascerà il segno. Non mancate all’appuntamento nella magica cornice di piazza S. Agostino per vivere una serata che celebra il nuovo anno con il sorriso e il cuore aperto.