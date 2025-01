Arezzo si rinnova: nuovi bus urbani tra sostenibilità e sicurezza

È di oggi, 22 gennaio 2025, la notizia che Arezzo sarà dotata di 5 nuovi autobus per il trasporto urbano, forniti da Autolinee Toscane.

L’annuncio è stato dato durante una conferenza stampa tenutasi al Palazzo Comunale, alla presenza del Sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli, dell’Assessore alla Mobilità, Alessandro Casi, del Presidente di Autolinee Toscane, Gianni Bechelli, e dell’Amministratore Delegato, Jean-Luc Laugaa. Nel presentare i nuovi mezzi destinati al trasporto pubblico, i relatori si sono soffermati su due aspetti fondamentali:

Sostenibilità e sicurezza.

Sicurezza:

Tutti i nuovi autobus saranno equipaggiati con telecamere interne ed esterne, che consentiranno sia il monitoraggio dei passeggeri, sia la prevenzione di episodi di violenza. Il Sindaco Alessandro Ghinelli e l’Assessore Alessandro Casi hanno dichiarato: “Siamo certi che questi nuovi bus, dotati delle più moderne tecnologie, garantiranno una maggiore sicurezza grazie ai sistemi di videosorveglianza a bordo”.

Il Presidente di Autolinee Toscane, Gianni Bechelli, ha aggiunto che i mezzi saranno dotati di una cabina chiusa per il conducente e di un pulsante di emergenza. Questo dispositivo permetterà all’autista, in caso di disordini, di contattare direttamente la centrale operativa di Autolinee Toscane, che potrà poi allertare la questura per un intervento immediato.

Sostenibilità:

Sebbene questi autobus non siano ancora alimentati a metano o elettricità, come auspicato dal Sindaco Ghinelli, rappresentano comunque un passo avanti in termini di sostenibilità. I nuovi mezzi sono infatti dotati di motori diesel Euro VI di ultima generazione, progettati per contenere al massimo le emissioni inquinanti.

L’introduzione di questi autobus segna un ulteriore passo nel processo di ammodernamento del trasporto pubblico aretino, con un’attenzione particolare alle esigenze di sicurezza dei passeggeri e alla riduzione dell’impatto ambientale.