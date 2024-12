Grave incidente a Camucia: minore trasportata in codice rosso alle Scotte di Siena

Alle ore 16:30 di oggi, il 118 dell’Asl Tse è intervenuto per un incidente stradale avvenuto in via Capitini, a Camucia, che ha coinvolto due automobili. Nell’impatto una minore, inizialmente trasportata in codice rosso (3) all’ospedale Le Scotte di Siena, è stata successivamente rivalutata in codice giallo (2). Un uomo di 55 anni, invece, è stato condotto in codice verde (1) all’ospedale della Fratta per accertamenti e cure.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso della Misericordia di Cortona e della pubblica assistenza di Foiano, mentre la polizia municipale ha effettuato i rilievi necessari e gestito la viabilità nella zona dell’incidente.