PNRR: cantieri sanitari provinciali nei tempi previsti, fine lavori stimata a dicembre 2025

Ieri, 6 Novembre 2024, nella biblioteca dell’ospedale San Donato di Arezzo, si è tenuta la conferenza stampa riguardante gli aggiornamenti sugli investimenti PNRR che la Regione Toscana ha utilizzato per migliorare i poli sanitari del territorio. Coloro che hanno preso parola per illustrare i dati e gli interventi riguardanti i lavori sono stati, il direttore dell’Asl Toscana sud est, Antonio D’Urso, la direttrice amministrativa dell’Asl Toscana sud est, Antonella Valeri, il direttore dei lavori pubblici dell’area provinciale aretina, Andrea Casini e l’assessore al diritto alla salute della Toscana, Simone Bezzini.

Durante la conferenza, a prendere per primo la parola è stato il direttore generale dell’Asl Toscana sud est, Antonio D’Urso, che ha elencato i lavori che si sono svolti e che sono ancora in svolgimento grazie a tale investimento; di seguito alcuni dati: sono stati realizzati quasi 15mila metri quadrati di nuove strutture sanitarie, 7 case della comunità, 3 ospedali di comunità, 3 COT (centrali operative territoriali), che hanno il compito di aiutare tutti i pazienti che hanno bisogno di assistenza sanitaria anche una volta usciti dall’ospedale. Per quanto riguarda i miglioramenti nelle strutture sanitarie già esistenti, tali investimenti sono andati a migliorare gli ospedali di Arezzo, del Valdarno e di Bibbiena, con un investimento di oltre 50milioni di euro.

All’ospedale San Donato di Arezzo sono stati ristrutturati l’open space del pronto soccorso, in modo da agevolare l’accoglienza dei pazienti e sono stati conclusi anche i lavori di ristrutturazione del reparto di Radioterapia con l’installazione e l’attivazione – come ha raccontato anche il direttore di medicina nucleare, il Dottor Baldoncini – di due Gamma camere e del secondo acceleratore lineare. Nell’ospedale del Valdarno, sono invece terminati i lavori di ampliamento della struttura del pronto soccorso, la quale adesso potrà accogliere spazi dedicati alle sale visita e alle sale terapia. Per quanto riguarda l’ospedale di Bibbiena, gli investimenti PNC, serviranno per modernizzare la struttura, tramite una costruzione che renda l’ospedale antisismico.

Da tale conferenza è emerso che tali lavori di ristrutturazione e adeguamento del polo sanitario del territorio si stanno svolgendo nei tempi previsti dalla normativa e che – come ha detto il direttore Antonio D’Urso- “tutti i cantieri sono già avviati”. Per quanto riguarda la data prevista per la fine dei lavori è quella di Dicembre 2025, data in cui, il territorio aretino dovrebbe vedersi recapitare strutture sanitarie migliorate e più efficienti.

Nella foto: Da sinistra assessore Bezzin direttrice amministrativa Antonella Valeri direttore generale Antonio DUrso e direttore lavori pubblici area provinciale Aretina Andrea Casini