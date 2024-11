Controllo straordinario del territorio ad Arezzo contro lo spaccio di droga: denunciato il gestore di un locale

Ieri sera, mercoledì 6 novembre, ad Arezzo si è svolto un servizio di controllo straordinario del territorio, mirato al contrasto dello spaccio di droga, nell’ambito delle iniziative stabilite dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’operazione ha visto coinvolti equipaggi della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, ognuno per le proprie competenze.

Per l’occasione, sono arrivati anche i rinforzi del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato di Perugia, esperti in operazioni ad alto impatto, e i cani antidroga Paco ed Elen della Guardia di Finanza, provenienti da Massa Carrara, specializzati nella ricerca di sostanze stupefacenti.

Il dispositivo di controllo, coordinato dal Dirigente della Squadra Mobile, Dott. Comito, ha coperto una vasta area del centro cittadino, comprendente la Stazione, Campo di Marte, piazza Guido Monaco, piazza Sant’Agostino, il quartiere Saione, il Pionta e via Romana. Durante l’operazione, sono state identificate oltre cento persone, di cui due trovate in possesso di piccole quantità di sostanze stupefacenti, per le quali è scattata la sanzione per uso personale. Inoltre, sono stati fermati circa trenta veicoli per i relativi accertamenti.

L’operazione ha incluso anche il controllo di quattro locali pubblici. In particolare, un circolo ricreativo è stato sanzionato per irregolarità amministrative nella gestione dei clienti. Durante i controlli, è stato trovato 95 grammi di marijuana e 25 grammi di hashish addosso al gestore del locale, che è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.