Maltempo, codice arancione: chiusa la scuola Acropoli per rischio esondazione

A causa delle forti piogge previste nelle prossime ore, il Comune ha emesso un’ordinanza urgente per la chiusura della scuola comunale “Acropoli” di via Beato Angelico. La decisione è stata presa per giovedì 3 ottobre, considerata la vicinanza dell’istituto al torrente Castro, la cui esondazione rappresenta un grave rischio.

Il centro funzionale regionale della Toscana ha diramato un avviso di criticità con codice giallo, che passerà ad arancione dalle 6:00 alle 20:00 di giovedì. Le previsioni indicano piogge diffuse e temporali di forte intensità, che potrebbero causare pericoli idrogeologici e idraulici nell’area.